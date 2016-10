PRESIDENTE RN ATACAMA: “LAS CEREMONIAS SIMBÓLICAS, NO SON UNA SOLUCIÓN A LA FALTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR PLAZOS ‘RAZONABLES’ PARA ENTREGAR VIVIENDAS”

Por Prensa Senador Baldo Prokuriza

Como “un hecho vergonzoso”, calificó el Presidente Regional de Renovación Nacional (RN), Cristián Viñales, las reiteradas ceremonias de “Primera Piedra”, que ha desarrollado el Gobierno Regional de Atacama, anunciando –a más de un año y medio de los aluviones- recién el inicio de obras de construcción de viviendas, para aquellas familias que lo perdieron todo en los aluviones del 25/M de 2015.

“Después de un año y siete meses, seguir con ceremonias de ‘Primera Piedra’, resulta vergonzoso, ya que después de casi dos años las familias que resultaron gravemente afectadas por los aluviones del año 2015, deben seguir sufriendo la ineficiencia del Gobierno de la Nueva Mayoría”, indicó Viñales.

A juicio del Pdte. Regional de RN, “las familias de Atacama no quieren más “Primera Piedra”, quieren una solución de vivienda definitiva luego de esperar casi dos años”.

“Las ceremonias simbólicas –de carácter electoral-, no son una solución a la falta de compromiso para cumplir plazos ‘razonables’ para entregar viviendas”, sentenció.

Además, Viñales agregó que “parece que resultará cierto –lo que muchas veces se negó-, que las familias que lo perdieron todo en Atacama, deberán esperar tres a cuatro años –o un nuevo gobierno-, por obtener una solución habitacional definitiva, luego que el gobierno recortara US$1000 millones en los recursos comprometidos por la Presidenta Bachelet para la reconstrucción”.

“Las familias de Atacama no pueden seguir esperando –además expuso Viñales-, aún no se entregan los informes técnicos –que comprometió la autoridad de gobierno-, para conocer las denominadas ‘Zonas Rojas’, es decir, en que zonas no se debería volver a construir por riego de sufrir nuevos aluviones”.

“La gente no puede seguir esperando cuatro años o más, para que el gobierno termine un mapa de riesgo y determine las ‘Zonas Rojas”, indicó Viñales.

Además, el Pdte de RN Atacama, recordó que las únicas casas definitivas que construyó “Desafío Levantemos Chile” –en el sector de Paipope-, aún no cuentan con permiso de edificación por parte de la Municipalidad de Copiapó.

“Terminemos con las “Primeras Piedras” con fines electores… Renovación Atacama, llama al Gobierno Regional y Nacional a comprometerse con fechas concretas en la entrega de viviendas –no inicio de obras-, mapas de riesgo y recuperación de nuestra Región de Atacama, luego de haber sufrido la peor tragedia de los últimos 50 años”, concluyó el abogado.