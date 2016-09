CONAPYME DISTINGUIÓ AL SENADOR CARLOS BIANCHI

Resaltando su crucial apoyo y labor parlamentaria la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana empresas entregó reconocimiento público al senador Carlos Bianchi

En el marco del 17° Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana empresas, el senador de Magallanes Carlos Bianchi fue galardonado siendo distinguido como uno de los senadores que ha defendido con su labor parlamentaria a los integrantes de este importante gremio productivo del país.

Rafael Cumsille, presidente de la Conapyme, afirmó que el reconocimiento se le entregó al legislador magallánico “Por todo su apoyo que nos ha brindado en el Senado de la República así que muy merecido y se vio una tremenda obasión que se ha ganado aquí de parte de más de 600 dirigentes de todo Chile.”

Por su parte el senador Bianchi agradeció la distinción afirmando que “Lo agradezco por supuesto me siento muy honrado yo toda mi vida la trabajé en el tema del comercio y por lo tanto me siento una persona totalmente ligada a esa actividad y ahí están las trabajadoras y trabajadores de nuestro país que además de ser trabajadoras y trabajadores dan trabajo y estoy hablando del comercio más pequeñito, yo no estoy para defender a las grandes empresas”

Bianchi Agregó que “habrán otros parlamentarios que las grandes empresas los financien y los defienden, lo mío no es así, lo mío es la defensa honesta verdadera de los pequeños emprendedores, de los medianos emprendedores, de los taxistas, colectiveros, de los micreros del que tiene un kiosco, el que tiene una peluquería, una lavandería una panadería, un negocio, un boliche, una tienda… yo lo agradezco me siento muy muy honrado haber puesto en alto el nombre de nuestra región de Magallanes.”