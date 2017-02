En marzo se celebran 110 años del natalicio de Pepita Turina

Pepita Turina, una escritora vanguardista, quien fue capaz de escribir con irreverencia y gran acierto para la época. Pepita Turina fue parte de la intelectualidad de Chile en los años 40, dejando una huella indiscutida en la literatura chilena.



En la literatura de Pepita Turina (1907-1986) destaca su pluma irreverente y de vanguardia, mujer de gran refinamiento espiritual, desde niña empezó a dar señas de estar dotada de singular inteligencia, que pronto la llevó a dejar constancia escrita de pensamientos y reflexiones profundas que bullían con fuerza en su joven ser.



En palabras de su marido, Oreste Plath, Pepita cultivaba un saludable apartamiento; seleccionaba el coloquio. No dejaba que se adueñaran de ella, ni ella de nadie. No se sociabilizaba; tenía conciencia de unicidad. Dominaba toda su persona, conducta, actos, gobernaba sus juicios.



Dialogaba con los libros algunas veces; en la conversación ahondaba, profundizaba su pensamiento. En sus apreciaciones era sincera, franca, apasionada de la verdad, Exteriorizaba todos sus sentimientos y siempre tenía bastantes inexpresados. Sus ideas, su conducta, no se ajustaban a la realidad y frivolidad cotidiana.



Apreciaba las vibraciones más sutiles del complejo humano. Se captaba en ella una aptitud tenaz, no una rebeldía negativa, sino temperamental y literariamente constructiva. Tenía sus propias ideas políticas, religiosas y artísticas. Sus impresiones escritas y habladas eran su veracidad; camino poco grato para los que gustan de las respuestas halagadoras. No cultivaba la simpatía por medio de la expresión gratuita, ni buscaba el canje social.

Pepita Turina participó en la creación del IBBY (International Board on Books for Young People: Organización Internacional para el Libro Juvenil) en 1964 junto a Marcela Paz y otras escritoras

