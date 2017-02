Radiografía al patrimonio callejero de Valparaíso, el lanzamiento del libro “Quiltros”

Quiltros: Radiografía al patrimonio callejero de Valparaíso, narra la biografía de 39 perros “callejeros” residentes en distintos sectores de la principal ciudad puerto, desde Avenida Argentina, hasta Playa Las Torpederas. Mediante trabajo en terreno, el autor (Cristian Mora Valenzuela) recopila los datos históricos de los Quiltros que forman parte de los barrios y las vidas de quienes consideran como uno más del grupo social, al personaje obligado de las veredas.

“Quiltros”, es un texto que no sólo cuenta lo que significa vivir en las calles siendo una especie no dominante, sino que invita a la reflexión respecto a las conductas humanas que desembocan en el abandono, maltrato, olvido, pérdida de empatía y la desconexión con el respeto a la vida per sé.

El autor invita entonces al lector, mediante la novelización de las historias (sin perder lo medular de los datos) y una mirada existencialista, a profundizar en la riqueza de aquellos incomprendidos facilitadores hacia el autoconocimiento y que en la urbe resultan ser “sólo un perro callejero” entorpeciendo el paso.