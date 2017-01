Caminos para Chile

¿Qué peso específico habríamos logrado como región sudamericana si el sueño de San Martín, Simón Bolívar hubiese prosperado? ¿Si hubiera habido una decisión inteligente para reconocer a la nación mapuche manteniendo la Patagonia como parte de Chile? Quizás se habría evitado las guerras con los vecinos Perú y Bolivia si hubiésemos apreciado el valor del despoblado de Atacama, pero la oligarquía terrateniente inculta descuidó ese norte Minero y aceptó que Bolivia bajara al mar por la caleta de Cobija. Esa misma oligarquía entregó las salitreras a compañías extranjeras. Y derrocó a Balmaceda porque amenazaba sus espurios intereses. En la Araucanía no hubo política de respeto a un pueblo indómito, se le quitaron sus tierras mediante tinterilladas que consagraron como legítimo un saqueo. En el norte masacraron mineros del salitre, los mismos que habían ganado la guerra del Pacifico, mientras en el sur masacraban a los pueblos patagónicos para instalar su industria ganadera.

Y siempre hubo detrás de cada masacre el manto del silencio, el trabajo de limpieza de los leguleyos y cronistas oficiales, generando una pulcra historia oficial. Así hemos ido avanzando y ya cumplimos 206 años de vida relativamente independiente. Arrastramos las mentiras de un período sanguinario que rompió el alma de Chile por enésima vez. Sólo que hemos vivido el proceso y hemos sentido el dolor de familias rotas, de una cicatriz purulenta que no para de doler. En la decisión de mantener las cosas como si nada hubiese ocurrido, generando una sociedad vacía de principios, incapaz de mirarse el rostro en el espejo.

Una sociedad que carga sus errores y quiere seguir en el auto engaño de lo frívolo, del consumo, el progreso, la aspiración social, el individualismo que genera enemigos al lado de tu casa. Una violencia soterrada que nace de estos diques mediáticos impidiendo que surjan las verdades dolorosas. Y no se trata de ser autoflagelante, todo lo contrario, es buscar sanidad mental colectiva, asumir que el cinismo no da para más, que no podemos seguir siendo esclavos del miedo, obsecuentes títeres sin derecho a opinar o decidir.

El libre albedrío es inalienable. Si despejamos estas anclas y este mierdal que nos inmoviliza, podremos ser la nación fraterna, decente, confiable y recta que merecemos ser.