Incierto escenario parlamentario del PS en la Región complica elección de la Senadora Allende.

El incidente entre la Senadora Isabel Allende y el Diputado Marco Antonio Nuñez el pasado miércoles 16 de junio en Villa Alemana puso en evidencia pública el nerviosismo que existe en el comando de la ex presidenta del socialismo chileno.



Fuentes cercanas al socialismo aseguran que el desempeño del partido ha sido muy bajo en la región, la falta de articulación es notoria, sumado esto, a la escasa recolección de firmas que han reunido para la candidatura de Alejandro Guillier, el escenario se vislumbra complejo, en específico llama la atención lo que ocurre en el Distrito 7, en donde la situación se pone cuesta arriba tanto para las candidaturas parlamentarias y aún más para la Senatorial.

El distrito 7, que incluye todas las comunas de las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua ha resultado ser en el último tiempo un dolor de cabeza para los socialistas. Con porcentajes de votación bajísimos en las última elecciones municipales, de CORES y parlamentarias, lo que lo lleva a no tener en la actualidad ningún parlamentario, alcalde ni consejero regional. Sólo se presentan unos cuantos concejales electos.

En la pasada elección municipal el Partido Socialista no estuvo en condiciones de presentar candidatos a Alcalde en ninguna de las comunas del nuevo distrito (antigua circunscripción senatorial quinta costa) y en concejales obtuvo solo el 5.14% de los votos, sumando a ello la elección de concejales independientes como es el caso de Viña del Mar.

Revisando los datos de la última elección parlamentaria, estos no son para nada alentadores, en la antigua distribución distrital el Partido Socialista solo presento candidato en distrito 14, que incluía las comunas de Viña del mar y Concón, donde la coalición de centro izquierda logró su peor performance histórico con el candidato Ricardo Bravo, sólo obteniendo un 10,89%, lo que equivale a 16.916 votos, muy por debajo de sus antecesores Bernardo Donoso, Raul Allard y Emilio Oñate. Un escandaloso fracaso para el socialismo de la región si recordamos que en este distrito (14) existió la omisión de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Radical, agrupaciones políticas que hoy perfilan sus propios candidatos.

Tomando esos datos y llevándolos al distrito 7 actual, es decir, sumando las nuevas comunas, el porcentaje obtenido por el ex candidato Bravo equivaldría solo al 4,6% de la última elección parlamentaria, lo que no resulta ser relevante 4 años después, con estos datos sobre la mesa, proyectar un desempeño favorable de uno de los principales partidos de la nueva mayoría en el distrito 7 es muy complejo.

Hoy, según hemos podido recabar, además del ya nombrado ex Intendente Bravo quien iría nuevamente a pelear un cupo por la cámara baja, se sumarían los nombres del ex gobernador de Valparaíso, el Cientista Político Luciano Valle y el del dirigente socialista y el ex candidato a CORE por Santiago, Germán Molina.

Fuentes internas señalan que a la fecha, salvo el pre-candidato Valle, no se ha visto movimiento de campaña y que, de seguir así, no potenciando candidaturas que logren incentivar a la ciudadanía y sobre todo a los militantes, será muy difícil lograr el objetivo de tener un parlamentario en el distrito 7 y un segundo periodo para la emblemática Senadora, hija de Salvador Allende, en el Congreso.