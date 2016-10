LUKSIC EN PICADA CONTRA EL REGRESO DE FRANCO PARISI

Para nadie es un misterio que luego que en el año 2012 y 2013, tras las constantes denuncias de Parisi a Luksic, esta relación tendría varios episodios más. Claramente el tener un canal a disposición (Canal 13) le permite al poderoso empresario responder a estas denuncias en un formato periodístico donde el queda absolutamente libre de cuestionamientos. Bueno, ahora estamos pronto a vivir un nuevo episodio.

Tras un largo silencio del economista doctorado y ex candidato presidencial, le envió un recado por redes sociales, el mes pasado que se tradujo en casi 300 mil visitas donde Parisi encaraba a Luksic por daños que ha provocado en Antofagasta y le pedía un pronunciamento al respecto. Ahora un mes después la respuestas no se hizo esperar y junto al lanzamiento del nuevo programa de Franco Parisi en el canal evangélico, Luksic inmediamente propuso la realización de un programa especial de CONTACTO, para atacar el supuesto comportamiento indebido del ex presidenciable, ocurrido el año pasado en Texas, universidad donde Parisi hacía clases. Esta investigación finalmente no tuvo mayor asidero y esta última semana el decado de la facultad denunció a dicha universidad por considerar la investigación como tendenciosa y que faltaba notoriamente a la verdad quedandon en tela de juicio dicha investigación que ni siquiera tenía denuncias formales de los estudiantes. Pues bien, el programa contacto ahora realizará un reportaje del acoso sexual, como temática nacional y se colgará de esta situación en el caso de Parisi, para justamente evitar que el candidato que obvtuviera un 10% en las elecciones pasadas vuelva a prender como opción a la presidencia de Chile.

¿Estrategia de Luksic? ¿Coincidencia editorial justo al regreso al país de Parisi? Usted, decide, pero hoy seremos testigos de un programa que buscará de todas formas destruir la imagen del independiente para que evite lanzarse nuevamente como candidato a la república.

Granvalparaiso.cl