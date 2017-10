Otra de los Lavin, parece que el yerno tiene la razón.

Grave denuncia por mal uso de recursos públicos e intervencionismo electoral, interponen contra Diputado Joaquín Lavín.

Hasta la Contraloría General de la República llegó el Presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, para establecer una denuncia contra el Diputado Joaquín Lavín por mal uso de recursos públicos, toda vez que habría envido cartas personalizadas de campaña con sello y membrete del Congreso Nacional. El dirigente llegó con sobres de antecedentes y vecinos de la comuna de Maipú quienes recibieron las cartas que fueron enviadas a sus domicilios.

“Consideramos que este es un atentado contra la probidad administrativa y una vulneración de las normas de responsabilidad financiera, lo que sumado al evidente intervencionismo político del Municipio de Maipú, es por eso que hemos venido a denunciar varios hechos concretos, fundamentados y con evidencia”, explicó Lagos.

Las denuncias incluyen la solicitud de realizar un sumario a la Alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, debido a la participación de los candidatos Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, en actividades municipales, en periodo de campaña, obviando el dictamen de Contraloría que impide a los funcionarios públicos participar de campañas políticas en horarios laborales, ni disponer de recursos públicos para ese fin.

Agregó que, a su juicio, una de las denuncias más graves es “el uso de recursos de la Cámara de Diputados para la campaña política de Joaquín Lavín. Durante el mes de septiembre el diputado hizo llegar a los vecinos de Maipú, no tenemos certeza de si se ha recibido en otras comunas, una carta foliada desde la Cámara, timbrada y con membrete, bajo un logo burdo de “cuenta pública”, pero que no es otra cosa que su campaña política, ya que no hace referencia a las comunas donde es diputado, sino a las comunas donde es candidato”.

Finalmente, Camilo Lagos aseguró haber entregado todos los antecedentes necesarios para solicitar una investigación contra el diputado Lavín, y un sumario contra la alcaldesa Barriga, esperando que se apliquen las máximas sanciones establecidas para este tipo de faltas administrativas y a la probidad. “Lo que la gente espera es el máximo de transparencia y probidad, y eso es lo que le pedimos hoy a la Contraloría”, concluyó.