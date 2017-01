Semanas de soberbia lenguaraz aquejaron a algunos políticos

Por sus lenguas conoceréis sus almas, pero no sus intenciones

Por Arturo Alejandro Muñoz

Columnista Granvalparaiso.cl

Nuestras actuales autoridades (al igual que las de ayer y anteayer), sufren de un severo déficit atencional, amén de ser soberbiamente deslenguadas. De ello no hay duda alguna. Para certificar lo dicho podría llenarse un par de páginas con recordatorios de las declaraciones explicitadas por algunos miembros del gabinete de la Presidenta Bachelet, así como también con los comentarios y afirmaciones hechas por conocidos dirigentes de las distintas tiendas políticas.

No faltará el lector que asegure –y tendrá razón en ello- que se trata de vergonzosas “vueltas de carnero, o de chaqueta”, pero como hoy más que nunca se hace necesario cuidar el lenguaje para no herir la susceptibilidad de nadie, he optado por afirmar que el asunto apunta preferentemente a lo ya mencionado: déficit atencional y abuso del “deslenguamiento” (como diría el nunca bien ponderado ‘Zafrada’).

En materia política estamos invadidos por inoperantes y mentirosos. Por cierto, el gobierno no escapa a ello, muy por el contrario, en algunos temas lleva bandera y batuta gracias a manifiestas contradicciones de varios de sus ministros, como fue el caso del canciller, Heraldo Muñoz. Vea usted…

Cuando Donald Trump era aún candidato y anunciaba su decidida oposición al tan cuestionado TPP avisando que bajo su presidencia EEUU haría abandono de ese tratado, don Heraldo, muy campanudamente retrucó con una frase que hoy debe dolerle más que una muela cariada: “Con o sin EEUU en el TPP, Chile no hará abandono del tratado”. ¿Qué aconteció algunas semanas más tarde, ya con Trump en el Salón Oval? Como si lo expresado ayer nunca hubiese existido, el canciller se despachó este comentario ante la prensa: “Con la salida de EEUU del Acuerdo del TPP, el Proyecto en Chile se cancela”. Vaya consistencia gubernativa… un ejemplo de digna independencia y soberanía.

¿Patinazo, ‘vuelta de carnero’, banalidad, venalidad? No, simplemente déficit atencional y exceso de “deslenguamiento”, ya que el señor canciller parece que nunca puso oídos certeros a los dichos de míster Trump, ni tampoco reparó en que aún hay chilenos con buen oído y mejor memoria.

Pero, quien se llevó las palmas del absurdo en estas últimas semanas fue el diputado UDI Gonzalo Hasbún. Lo que usted leerá a continuación no es obra de la ficción. Corresponde a la absoluta realidad. Durante la interpelación realizada en la Cámara de Diputados al ministro del interior, Mario Fernández, el diputado Hasbún se refirió a las “víctimas (sí, ‘víctimas’) del terrorismo en la Araucanía”, mencionando como tales a algunas personas presentes en el hemiciclo, entre las cuales se encontraba nada menos que el señor Alan Cooper, uno de los integrantes de la pandilla fascista y criminal que asesinó al general René Schneider el 22 de octubre del año 1970. Esta situación explotó cuando otro diputado, José Auth, con evidente molestia manifestó en la Cámara: “Señor presidente, el Diputado Hasbún, a esta sesión sobre terrorismo, ha invitado a uno de los implicados en el asesinato del General René Schneider e indultado por el General Pinochet y se llama Alan Cooper”.

Esa era una de las ‘víctimas’, posiblemente calificada así por el diputado Hasbún debido a que el señor Cooper sí sabe de balas, atentados, asesinatos y fugas, ya que participó en tales asuntos directamente. Pero es “víctima” según el inefable parlamentario.

Por otra parte, el senador (también UDI) Alejandro García Huidobro (que dicho sea de paso, jamás ha destacado políticamente por el trabajo de sus neuronas), en la discusión del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, al referirse al tema de las violaciones, se despachó esta perlita indigna de un parlamentario: “Las posibles violaciones, porque justamente cuando se va a comprobar si efectivamente fue violada o no fue violada, muchas veces pueden ser situaciones acordadas, pongámonos en todos los casos”. Acuñó un nuevo concepto: ‘violaciones acordadas’.

Sobre este delicado asunto me quedo con el comentario expresado en twitter por la periodista Carolina Urrejola, quien escribió: <Mayoría de víctimas de violación son niñas y adolescentes. NO EXISTEN “violaciones consentidas” o “menos violentas”. Respeto y consideración>. Así es, pues cuando una mujer es violada se la reduce a la condición de ‘cosa’. Sin lugar a dudas es la vejación más extrema a la que se puede someter a una mujer, pero García-Huidobro presupone que en muchos casos pueda haber ‘acuerdo’ por parte de la víctima.

Recuerde, amigo lector, que en política este señor nunca ha destacado por sus luces, pues comenzó trabajando como “junior” de Fra Frá Errázuriz en el inefable partido de Centro-Centro; después se arrimó a la UDI con la cual logró una diputación, para finalmente llegar al cargo de senador gracias a que Andrés Chadwick renunció a ese curul legislativo para ocupar un alto puesto en el gabinete de Sebastián Piñera. No obstante, sin que se le mueva un solo cabello por la vergüenza, se permite pontificar estupideces atentatorias contra las mujeres y contra la inteligencia de los chilenos. Obviamente, fue ‘masacrado’ en las redes sociales, pero eso a él poco le importa, pues para entender y aquilatar lo que se dice en esas redes hay que saber leer de corrido y entender lo que se lee, lo cual no es su caso. Pese a ello, legisla… imagínese usted… ¡¡legisla!!

Vaya, vaya… también legisla el diputado PPD Felipe Letelier, a quien se le sorprendió –una vez más- conduciendo su automóvil a una velocidad superior a los 160 kilómetros por hora en la Ruta 68 que une Santiago con Valparaíso. Además, el parlamentario no portaba el documento pertinente, ya que este se encontraba retenido en el juzgado de policía local de Curacaví donde 14 días antes se le había sancionado por manejar a 147 kilómetros por hora en esa misma ruta.

De acuerdo a lo publicado por el diario El Mercurio, “para llegar a esa conclusión el juez consideró todos los antecedentes que pesan sobre el representante de la Región de O’Higgins desde 1987: Conducir un vehículo sin haber obtenido licencia de conducir (2 veces); desobedecer señal u orden del tránsito (3 veces); no respetar signo pare (2 veces); conducir a exceso de velocidad (6 veces); conducir a exceso de velocidad y darse a la fuga con inminente atropello de Carabinero; conducir en estado de ebriedad con resultado de daños; giro doloso de cheques y formalizado el 17 de marzo de 2016 por robo en lugar habitado (causa en trámite en Rengo). En el documento se adjuntan además testimonios de los testigos y del propio diputado Letelier, donde declara, por ejemplo, que “yo no estoy preocupado de estas cosas pequeñas, en Chile hay cosas más grandes para los diputados que andar preocupados de si corremos más o menos (…). Pónganme el Congreso en Santiago y me evito el riesgo de andar corriendo en la carretera”.

Entonces, como si él fuese un ser especial (tal vez habitante del Olimpo o del Valhalla), se permitió acusar al juez de Casablanca de sancionarlo por su ‘ideología’ (¿?), añadiendo luego que: “Es un juez irresponsable, arbitrario, un juez que está absolutamente presionado por su ideología porque lamentablemente un juez tiene que ser imparcial. Yo acepto la resolución del tribunal, en lo del tránsito, lo que no puedo aceptar es que un juez les mienta”.

Mientras más aclara, diputado Letelier, más se oscurece. ¿O usted no tiene la suficiente capacidad de entendimiento político para percatarse de ello?

Y llegamos al premio mayor. “Miserable”. Así calificó la abogada Carmen Hertz a Sebastián Piñera debido a su inaceptable accionar en la tragedia que viven provincias enteras debido a los incendios forestales. El ex Presidente (y seguro candidato a La Moneda este 2017), se ha esmerado en sacar maquila política de la tragedia mencionada, acusando al actual gobierno de inoperancia en el combate al fuego, olvidando –convenientemente- que en su administración hubo un siniestro en la Patagonia, en Torres del Paine, que demoró tras meses en ser extinguido. Bien sabemos que don Sebastián es el maestro de maestros en esto de payasear y lanzar bulos (‘hoax’, en inglés) al aire.

La página web www.laizquierdadiario.cl publica lo siguiente: <<Esta es la configuración actual de los “bosques” en Chile: un 75% de las plantaciones son de pino radiata; un 15% de eucalipto; y sólo un 10% nativo. La dominación de los pinos y eucaliptus produce una enorme sequía en la zona, pues en dichas plantaciones se termina con la humedad y el agua producto de la enorme absorción de ella por estos árboles. Secan el territorio, destruyen las plantas, con un enorme pastizal seco susceptible de todo tipo de incendios.

<<El Decreto Ley 701 del año 1974, de la dictadura, mantenido hasta la actualidad (con modificaciones parciales) conocida como ley al “fomento forestal”, se subsidia con un 75% de los recursos las plantaciones de monocultivos de Pinos y Eucaliptos. El Estado que fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, junto a este “subsidio” a las empresas, promovía la destrucción paulatina del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal>>.

No obstante, Piñera sabe (y lo sabe bien) que una vez terminen y se extingan los actuales incendios que arrasan comunas completas, las empresas forestales cobrarán los seguros pertinentes, y con dinero fiscal reforestarán con pinos y eucaliptos esos terrenos que –hay que decirlo aunque se insista en que se sabe- pertenecen a esas mismas empresas forestales y papeleras. Pero Tatán lo calla. No toca ese punto. Lenguaraz, pero nunca tonto. Deslenguado, mas, siempre en beneficio exclusivo de su capote.

Pare, pare… ya sé qué está pensando usted. ¿Qué yo acuso a empresas forestales y papeleras de ser responsables de la tragedia ocurrida? No señor; se equivoca. No acuso a nadie en particular, sólo transcribo datos y señalo un hecho indiscutible, el de la reforestación en terrenos pertenecientes a privados, pero en gran medida con dineros del estado. Eso es todo. Las conclusiones son suyas, no mías.