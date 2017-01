PREVENCIÓN Y TRABAJO EN COMUNIDAD SON CLAVES Entrevista a experta en incendios

“La prevención y el trabajo con la comunidad son claves. La extinción es el último recurso”

Por CORMA

La especialista sudafricana en prevención de incendios, Valery Charlton, explica el sistema Firewise, que ella desarrollo. En el esquema, premiado en su país, son claves la prevención del fuego y el trabajo con la comunidad.

El clima de Sudáfrica, sobre todo en la zona meridional, es muy similar al de la zona central de Chile. Tiene estaciones marcadas, y el verano suele ser cálido y seco. La influencia del mar produce también fuertes brisas, que soplan bastante lejos de la costa hacia el interior. Y, por lo mismo, esta zona es también conocida por los incendios que, a cada tanto, se ceban sobre los pastizales y praderas de la zona, afectando a la ganadería y la viticultura del lugar.

La frecuencia de estos incendios, y sus devastadores efectos, llamaron la atención de la Valery Charlton, hoy convertida una experta en estos desastres y su prevención. “Hacia mediados de los ‘80 nos dimos cuenta que el combate del incendio, con un montón de personal y equipos costosos no era garantía para evitar los daños. Hicimos investigación científica y nos dimos cuenta que actuar antes de que se declare la emergencia, es de suma importancia”, sostiene la especialista.

La clave de Charlton es, entonces, anticiparse al incendio. Pero, aunque pudiera parecer contradictorio, esto no significa evitarlo. “Todo ecosistema ha evolucionado para resistir un incendio. Se han adaptado”, precisa.

El sistema de prevención que desarrolló, denominado Firewise, resultó tan efectivo que el gobierno de su país lo ha distinguido en numerosas ocasiones y se ha aplicado –con éxito- en Portugal, España y California, Estados Unidos. Este año llegó a Chile y, según dice, justo cuando en nuestro país se comienzan a sentir los efectos del cambio climático.

¿Por qué cada vez hay más incendios forestales en el mundo?

Primero, hay una tendencia global hacia un clima más seco. Las condiciones que trae el cambio climático, de mayor sequedad, crean circunstancias favorables para que los incendios ocurran y que se salgan de control.

Lo otro es que un 95% al menos, de los incendios forestales en el mundo, los produce la gente. A veces, hay rayos, pero en su mayor parte tienen origen en la actividad humana. Así que cuando tienes ciudades que crecen hacia su entorno natural, en un contexto de cambio climático, bueno, eso es una explicación, pero sólo de una parte de las cosas.

Si miras a los ecosistemas donde el fuego es un problema, te das cuenta que con el tiempo, todos los ecosistemas han evolucionado para arder. Por eso, el riesgo de incendio siempre estará ahí, por un motivo muy claro y es que si hay combustible, hay fuego. La única diferencia ahora, es el tiempo con que ocurren.

¿Cuál es la tendencia mundial en el combate de incendios forestales?

Antes, la tendencia era hacia la supresión del fuego. Ahora se ha cambiado el foco hacia lo que llamamos el manejo integrado del fuego (en inglés, Integrated Fire Management), que es una serie de acciones diferentes y que considera a la supresión del fuego, o la extinción del incendio ya encendido, como un último recurso.

De acuerdo a la experiencia internacional, ¿cuáles son las prácticas preventivas más exitosas?

Depende de cada país y de cada clima. Pero lo que planteamos nosotros es que existe un ciclo natural de incendios, que hay que llegar a comprender.

Sucede que todos los ecosistemas han evolucionado para adaptarse a un incendio, entonces, si quitas el factor fuego de la ecuación por demasiado tiempo, vas a tener un incendio catastrófico. El combustible se acumula.

Además, en el medio natural, el fuego permite que haya diversidad. Hay áreas maduras, donde hace tiempo que no ha habido un incendio, y otras de regeneración más reciente, donde hay otro tipo de vegetación.

Esto ocurre no sólo en Sudáfrica, donde tenemos praderas que evolucionaron para incendiarse cada dos o tres años, pasa también en bosques como el de Chile. Es decir, puede que hayan evolucionado para adaptarse a incendios cada 200 años, y uno piense que no van a arder, pero no. Tienen otro tiempo.

Ahora, en un área controlada como una plantación, ya no se requiere que haya un incendio descontrolado cuando los árboles estén maduros, y lo que se hace es controlar la biomasa bajo los árboles para disminuir la carga de combustible.

¿En qué consiste el sistema Firewise y qué países lo han adoptado y por qué? ¿Cuáles son sus principales resultados o beneficios?

Nuestro motivo principal es que los incendios forestales, de praderas o pastizales, no tienen por que convertirse en un desastre. Pero para que eso no ocurra hay que estar preparados. No sólo con recursos para combatir el incendio, que es lo que hay que hacer al final, sino antes, preparando a las comunidades.

El sistema Firewise es un componente clave de lo que llamamos Comunidades Adaptadas a los Incendios y lo que hacemos es conocer las principales causas de los incendios, para reducir el riesgo de que ocurran. Aquí el trabajo con la comunidad es clave, porque son ellos los que están en el lugar todo el tiempo, los primeros en sufrir las consecuencias de un incendio fuera de control, pero también los que pueden prevenirlo si cuentan con educación y están capacitados. Además de eso, hacemos el trabajo normal de gestión de desastres, es decir, de reducción de riesgos pero con el foco en que extinguir un incendio, es lo último que tiene que pasar.

¿Por qué implementar este sistema en Chile?

Estamos trabajando con algunas comunidades de las Regiones del Biobío, Maule, Araucanía y Los Ríos. En este país existe un clima muy parecido al de California o al de Sudáfrica, que es donde se viene implementando. Tienes bosque nativo, plantaciones y pastizales, ¡todo eso tiene un ciclo natural en que ocurren incendios! Entonces, lo que hacemos acá es reducir las probabilidades de que ocurra un incendio, primero, y que se salga de control. Eso, preparando a las comunidades, sobre todo las que viven en más estrecho contacto con el bosque.

¿Porqué las empresas y organizaciones estatales están optando por este sistema?

Porque reducen el riesgo. Pero, sobre todo, porque pueden evitar que el eventual daño a las personas, a las inversiones y a la comunidad sea mayor.