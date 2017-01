Donald Trump: el comienzo de su era

Hoy, viernes 20 de enero se producirá el cambio de mando en Estados Unidos, iniciando la administración Trump. Patricio Gajardo, cientista político y académico de la Facultad de Derecho de la U. San Sebastián, realiza una proyección de este hito político.

¿Qué perspectivas se pueden esperar del nuevo Presidente estadounidense? ¿Su personalidad coaccionará la forma en que su país se relacione con el mundo? ¿Cuál es el legado de Barack Obama?

Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, se refirió a cómo se está produciendo la toma del poder en Estados Unidos por parte del mandatario electo, Donald Trump.

“A pesar de las intenciones del Presidente Obama de facilitar la transición de un presidente elegido a otro, lo cierto es que ha sido mucho más complejo. Ha habido un cuestionamiento profundo de parte Donald Trump a las agencias de inteligencia como la CIA y el FBI, las que han asegurado de alguna manera que hubo espionaje en la campaña presidencial. Según los informes, los rusos estarían involucrados en actos que habrían tendido a favorecer la candidatura republicana (…). Y por otro lado, un Barack Obama que se despide y que intenta dejar un legado y que de cierta manera está en entredicho en términos que el Presidente electo que asume está en las antípodas. Representa todo lo que Obama no quiso o no quiere”, explicó el profesor Gajardo.

Sobre el escenario interno en que el republicano llega a la presidencia, el cientista político afirmó que “cuando sale electo Trump, los comentarios apuntaban a que se iba a matizar y que asumiría un carril distinto y un discurso diferente. Y vemos que eso no es así. Si uno analiza el gabinete, son todas personas incondicionales a su persona. No consideró mayormente al Partido Republicano (…), las personas son millonarios, ex militares, personas muy conservadoras en su postura ideológica. En el gabinete uno no ve un matiz o una baja de revoluciones que Trump impuso a la política norteamericana”.

¿Se puede pre gobernar por Twitter? El profesor Gajardo comentó que “el tema de Twitter es sorprendente y digno de análisis, porque de alguna forma ha estado gobernando anticipadamente a través de esta plataforma marcando hechos políticos. Ha amenazado a empresas automotrices que pretendían crecer en México a ir a Estados Unidos o aplicaría un impuesto…Cuando tú funcionas por Twitter estás diciendo “Yo mando, yo decido, yo actúo”; genero un impacto, un efecto. No hay ningún indicador que Donald Trump vaya a cambiar”.

El académico del Centro de Derecho Público y Sociedad profundizó en que “Estados Unidos sigue siendo la superpotencia a nivel mundial, por eso lo que pase ahí tiene un efecto. Y lo hemos visto desde que salió electo Trump, con efectos en China y sus inversiones, o la salida de la inversión de Ford en México. Se habla de una posible guerra comercial con China, la posibilidad de un acuerdo estratégico con Rusia. Vamos a tener un periodo tremendamente complejo”.

Sobre el legado del Presidente saliente, Gajardo puntualizó que “según Barack Obama, Estados Unidos significa un líder moral para el mundo. Su gran legado, independientemente del cuestionamiento que se puede hacer sobre su efectividad, es volver a colocar como un faro a su país en el mundo en muchos ámbitos; apostó por el poder blando más que por el poder duro”.