A por ellos…

Por Pablo Varas

Escritor

No siempre en la historia de Chile se había visto a RN/UDI/PPD/PS/PDC/PRSD, todo el amplio marco de partidos políticos hijos del binominal de rodillas frente a los tribunales de justicia acusados de corrupción, tráfico de influencia, blanqueo de dinero y muestras irrefutables de estar recibiendo órdenes de los grupos económicos para legislar en defensa de los grandes intereses, siendo ley la pesca la foto donde no nadie se movió, es por eso que salieron todos.

Las siete familias beneficiadas/privilegiadas con la explotación gratuita de recursos marinos que son propiedad de todos los chilenos tienen nombres, apellidos y dirección fija: ANGELLINI, SARKIS, STENGEL, CIFUENTES, JIMÉNEZ, CRUZ, y que por profundos intereses comerciales en la actualidad sólo son tres grandes grupos al fusionarse, lo que los hace poseedores del 76% de la capacidad pesquera nacional, y que se repartes 3.000 millones de dólares anuales de beneficio, a partir de la extracción gratuita de los recursos marinos.

El interés por la sobreexplotación de productos del mar llevó a los empresarios a intervenir directamente en la política, y para que así sucediera decidieron comenzar a repartir millones de pesos a diputados y senadores. Ya no les era suficiente ganar millones de dólares, comenzaron a intervenir en política pauteando y entregando documentos que los favorecían, y el carácter que debería tener la democracia, que era para ellos la más fácil y sencilla, todo consistía en regalar/pagar. Te doy millones y tú me das una boleta que dice que recibí un servicio que…. NUNCA se realizó.

Marta Esasi está formalizada por haber recibido dinero de CORPESCA, grupo Angellini. Jaime Orpis, senador UDI. Cohecho, Delitos tributarios, Fraude al fisco recibió $ 233 millones de la misma empresa pesquera. Pablo Longueira, (UDI) ex senador, ex candidato a la presidencia de Chile, ex ministro del gobierno de Piñera, recibió sobre $ 700 millones que fueron cubiertos por boletas falsas firmadas por sus familiares cercanos, todo consta en los procesos en tribunales de justicia.

“Tenían derecho a ganarse la vida” Jacqueline VR, defendiendo a los diputados de la UDI que boletearon a las pesqueras.

Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora y presidenta de la UDI. se sin duda alguna una de las senadoras más corruptas y serviles a las empresas pesqueras. Ella recibía directamente a su correo lo que le pedía Luís Felipe Mondaca. Presidente de ASIPES Asociación de Industriales Pesqueros del BioBio, para que fueran incluidas durante la redacción de la ley de pesca mientras la senadora UDI presidía la Comisión de Pesca. Luís Felipe Moncada manifestó: “Asipes la viene financiando a ella desde la campaña electoral del año 2000, cuando llegó a ser alcaldesa de Concepción. Yo fui parte del comité de financiamiento para recolectar recursos”.

Iván Fuentes, ex dirigente de pescadores artesanales, actual diputado PDC recibió dineros de FIPES, empresas pesqueras del sur de Chile a pedido de ayuda para campaña del senador PDC Patricio Walker. Raúl Súnico, (PS) ex subsecretario de pesca del actual gobierno, (NM), renunció a su responsabilidad al quedar en evidencia que las empresas pesqueras le entregaban dineros por intermedio de su esposa con boletas ideológicamente falsas. Hosain Sabag (ex senador PDC). Patricio Melero (diputado UDI) por Pudahuel. Alvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción). Alejandro García Huidobro (senador UDI por la región de O´Higgins) Jorge Ulloa (diputado UDI) Cristian Campos (diputado PPD) Jorge Ulloa (diputado UDI) Cristian Monckeberg (diputado RN). Gastón Saavedra (alcalde PS Talcahuano).

El Frente Amplio llegó para quedarse, conoce ya su piso y ahora es el momento en salir a la calle, a desplegar las propuestas para el Chile diferente que se hace urgente comenzar a reconstruir entre todos. El Frente Amplio debe vestirse del lenguaje y de la marcha popular, amplia, participativa pero fundamentalmente democrática. Los pueblos que logra dar saltos en la historia de la civilización son los que se construyen con todos los agentes activos de la república.

El Frente Amplio debe manifestar públicamente que el pueblo no sólo será determinante en la toma de las determinaciones trascendentales para la patria, sino que será consultado todas las veces que sea necesario para que la voluntad popular sea un agente activo, un constructor de la nueva forma de hacer política. Una acción sobre la que se construya la patria tantas y tanta veces postergada.

Los niños pobres, los miles de senames que deambulan en las calles de nuestro país, sin futuro y con hambre, las violentas agresiones que son lanzadas en contra de esos locos bajitos, como dice JM Serrat, se les responderá orientando un nuevo rumbo al actual modelo neoliberal que es el verdadero responsable que millones de chilenos vivan en la pobreza. A eso invita el FA, a vestir de contenidos humanos y dignos para los que ya han esperado que el futuro sea visible y no el eterno recorrido en el túnel de la miseria.

Los tiempos actuales están a favor de las nuevas alternativas, pero sin que sean vociferadas en todas las esquinas, que las calles sean abandonadas, no se llegará a ninguna parte y sumaremos una hoja más en el gran cuaderno de listado de experiencias de anteriores tiempos recorridos. La batalla contra la corrupción es una bandera que no puede levantar la actual clase política sin absolutamente ninguna credibilidad. Es el momento de aprovechar que hay millones de chilenos esperando ser actores y constructores de un proyecto que si puede vencer y un nuevo amanecer. Nadie debe quedar al margen de este nuevo intento. Nadie sobra en el movimiento popular. No son los más ilustrados la única luz para avanzar. Se avanza con la historia para terminar las tareas que han quedado a medio terminar. Somos nosotros nuestra propia historia y con ella se transita por la patria todos los días.

Recuperar nuestras riquezas básicas como el mar, el cobre, el litio y nuestros bosques serán para que Chile vuelva a tener su salario que le niegan la derecha y los adalides del neoliberalismo.