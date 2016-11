¿Cuáles son realmente los presidenciables del 2017?

Por Rafael Urriola

De Primerapiedra.cl

La crisis gubernamental caracterizada por una pesada inercia y total falta de entusiasmo, presidencializó la agenda, potenciando con particular fuerza después de las últimas elecciones municipales el protagonismo de los eventuales candidatos. Ya se registran algunos que quedaron en el camino y, en la derecha, se avizora que los díscolos terminarán por participar en primarias o simplemente desistirán.

Por su parte, la Nueva Mayoría (NM) está más lejos que nunca de siquiera visualizar el mecanismo de solución para tener una candidatura única, competitiva y que entusiasme más allá de los conocidos círculos estrechos que rodean a los candidatos.

En efecto, el experimentado equipo que rodea al candidato R. Lagos no esconde la estrategia de “limpiar el camino de adentro hacia fuera”. En el PPD ni los más alejados del pensamiento del ex presidente se atrevieron a negar el apoyo que el partido le prestaría a su eventual candidatura (Girardi hace este sábado una confusa relación pidiéndole a Lagos que sea más parecido a Bernie Sanders que a Hillary Clinton [¿??]). En esta arremetida se considera al PPD con un “ok” en el check list de partidos sumados. Luego venía el PS y primero, había que “bajar” a Isabel Allende que le podía generar sombra lo que ocurrió -como todos saben- con poca elegancia. Quedan entonces Atria, Insulza y él mismo si es que por sobre las disposiciones legales –nadie puede militar en dos partidos- pudiese competir en primarias internas en el PS.

Para quienes conocen el PS y la relación de Lagos con Insulza consideran que este es un candidato absolutamente “instrumental”, es decir, si se acepta a Lagos en las primarias se retira; y, si no se acepta, la estrategia es que Insulza gane a Atria para reducir las asperezas de una eventual primaria e incluso, afirman los que conocen ese entorno, que si ganase Insulza a poco andar se desistiría en medio de la campaña para favorecer a Lagos como presidenciable y él quedando especialmente bien posicionado para una senaturía.

El paso 3 consiste en mostrarle a la DC -por lo demás, falto de personajes competitivosque lo más conveniente es sumarse a R. Lagos para lo cual cuenta con un apoyo de connotados históricos de la DC como Zaldívar y Arriagada, entre otros.

Paso 4: Disuadir a Guillier con el conocido método del garrote y la zanahoria de su aventura presidencial. El garrote para hacerlo perder popularidad a través de los medios (ver las oscuras propuestas que hiciese el Diario La Segunda al periodista Cristóbal Guarello para “desprestigiar” a Guillier) y la zanahoria para ofrecer mayor protagonismo a su entorno, es decir el Partido Radical que además ha subido su cotización luego de las municipales.

Cumplido el paso anterior –no tan fácil claro está- el paso siguiente, sumar al Partido Comunista, es un mero trámite administrativo ya que su adscripción a la NM no está en discusión. El “león sordo” de esta comedia es la gente que no deja de percibir en Lagos a alguien con mas pasado que futuro; que cumplió su ciclo; que pertenece a la elite política que es repudiada por el 90% de la población. En suma, pese al despliegue mediático del líder PPD no avanza más allá del 5% de las preferencias pero, por sobre todo, no es capaz de provocar absolutamente ningún entusiasmo: es solo un hombre de la elite que logra el apoyo de los suyos. Nadie sabe cuán lejos podrá llegar Guillier pero ya lo superó ampliamente en los sondeos y los nerviosismos cunden aunque los “cancheros” estrategas de su rival en la NM creen que ya se equivocará sea en contenidos como en la elección de su equipo.

Más lejos en la izquierda, a fines de agosto de 2016, dirigentes de Revolución Democrática, la Izquierda Libertaria, el Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, Convergencia de Izquierdas y el Partido Humanista se reunieron en el “Primer Encuentro Programático Municipal Por una Nueva Alternativa Política para Chile”, que contemplaba una alianza de apoyo mutuo en miras a las elecciones municipales de octubre. Este encuentro fue entendido por la prensa como el primer paso para la conformación de un Frente Amplio que encuentra partidarios también al interior de la NM. Las diferencias son simples, dicen: la elite de la NM representada por la candidatura de Lagos está conforme con administrar el modelo actual mientras que en el FA se pretende superar el modelo, especialmente las desigualdades que éste ha generado. No es seguro que lleguen con un solo candidato pero los nombres de Messina y Atria tienen más simpatía en este grupo que la vez anterior en que con 4 o 5 candidatos terminaron por anularse completamente. Lo más importante es que este FA podría obtener una votación significativa para decidir la segunda vuelta. En este caso la idea de que todos terminan votando por el mal menor puede ser correcta pero muchos en esta coalición francamente no sabrían entre Piñera y Lagos cual es el mal menor. Es decir, si la NM quiere ganar la elección también tendrá que evaluar como neutralizar al FA, al menos ese domingo un par de horas. Tarea que le es enormemente mas difícil a Lagos que a Guillier.

En fin, es justo contemplar que Marco Enriquez ha insistido que estará en la papeleta. Su petición de participar en primarias en la NM es muy contradictoria cuando se le escuchó decir que “Guillier es un pétalo de rosas en un pozo séptico”. A nadie se le ocurriría ir a medirse electoralmente en un pozo séptico. Como sea, ni técnica ni políticamente será escuchado en la NM en esta petición. Empero, tampoco pudo mantener sus alianzas básicas con los liberales ni con los grupos del FA. Es decir, ante tal aislamiento –manifestado en el fracaso electoral reciente- lo que más necesita es una reflexión profunda de la estrategia y de la política de alianzas si quiere seguir siendo un líder nacional y potenciar al PRO