LA SOCIEDAD CHILENA CAPTURADA Pt.2

Por Arturo Jaque Rojas

Columnista Granvalparaiso.cl

En un amasijo de caverna platónica, matriz y cadenas que aherrojan la conciencia, habita el ciudadano, la ciudadana promedio. No cabe ninguna duda de que independiente de las falacias y sofismas de los interesados en mantener el Titanic a flote, la gente si es tonta o, como mínimo, actúa con tontería, y no sabe lo que le conviene.

En sentido contrario, alguien podría, con razón y fundamento, argumentar o contratacar: ¿De dónde salió el nuevo mesías, que ha de encabezar la vanguardia de la clase proletaria, hacia la conquista del poder y del paraíso socialista?.

A lo cual, respondería que renuncio a cualquier mesianismo, y que repudio todo intento o afán de copiar cualquier experimento de ingeniería política, social e histórica que haya funcionado en otro país o en otras latitudes, sobre todo atendiendo las lecciones extraídas del siglo XX.

Más bien, me valgo de algunos instrumentos de desmenuzamiento, para abordar, aunque de manera sesgada- todo punto de vista es subjetivo-la problematicidad actual que nos afecta; por ejemplo: me apoyo en la crítica y la dialéctica para darme cuenta de que, en un país como Chile, en el cual los niveles rendimientos y resultados educativos son paupérrimos, y en que los mas media pertenecen a las grandes corporaciones o están bajo el dominio de trasnacionales, vectores y claves que desempeñan un papel crucial en la generación de la realidad, no podemos pedir peras al olmo.

A mayor abundamiento: ¿Qué manejo de información relevante tiene el ciudadano Fulano, la ciudadana Perengana, de los casos de corrupción, y de cómo estos han sido encubiertos para proteger a jerarcas de la Nueva Mayoría; y, a las vacas sagradas de los billonarios y millonarios, que son los grandes criminales detrás de la farsa?.

Es imposible o, al menos ingenuo hasta la saciedad, parafraseando a Ortega y Gasset, creer que quienes sufragan lo hagan informados, y lo hagan en conciencia, para votar por personas que representen la esperanza de una transición hacia el advenimiento de una sociedad humanizada.

¿Los Girardi; los Walker; los Larraín; los jóvenes mosqueteros, conveniente y adecuadamente instalados en sus sillas curules; Letelier; los Pizarro y un sinfín de ejemplos más?… La gente se apresta a sufragar por los mismos criminales y sátrapas. La pregunta de Perogrullo, es sobre el chancho y el afrecho. Más le preocupa los efectos de los cuales tiene que recuperarse: viene saliendo de la intoxicación de las fiestas patrias, más que catarsis un embrutecimiento y alienación colectivas, mezcla de grasas y alcohol hasta la saciedad, con más de 30 muertos en accidentes carreteros. Se sugiere hacer alguna dieta rápida; ir al gimnasio para ponerse en forma para el verano que se visualiza en el horizonte; o comprar algún remedio mágico, para lograr un “verano sin polera”. Pronto comenzará la temporada de mostrar traseros y tetas en la playa.