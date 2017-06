Patricio Mery: El Periodista elogiado por Rafael Correa que es perseguido injustamente por la Policía Chilena

El acercamiento entre el periodista Patricio Mery y el gobierno de la Revolución Ciudadana, que encabezó Rafael Correa, se inició a raíz de la denuncia y advertencia –al gobierno ecuatoriano- efectuada por este periodista de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), preparaba distintos planes desestabilizadores contra su gobierno, con la complicidad del ex presidente de Chile durante su mandato, Sebastián Piñera, a través de operaciones de bandera negra usando dineros del narcotráfico.

Esta denuncia fue realizada, entre otros, por el inspector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Fernando Ulloa (https://www.youtube.com/watch?v=FeAwN-91pf8).

Producto de la denuncia publicada en el sitio dirigido por Mery www.panoramasnews.com

Los medios ecuatorianos y el Presidente Correa recogieron la información, la que fue difundida internacionalmente, salvo en Chile en donde los medios de comunicación censuraron la noticia.

Desde el año 2016 Mery, está en Ecuador en donde realiza su labor periodística de análisis coyuntural político, siendo permanentemente citado a medios periodísticos para dar a conocer su opinión respecto de temas que atañen al Ecuador y al mundo. Dentro de estos análisis, es muy conocido el enfrentamiento que tuvo en Ecuavisa con el conductor del noticiario de dicha estación televisiva, Alfredo Pinoargote, cuando éste dijo que Chile fue un país estable durante el régimen de Augusto Pinochet. Ante lo cual, Mery replicó que dicha “estabilidad” se dio por el uso de la fuerza y miles de desaparecidos (https://www.youtube.com/watch?v=w5zPJeWG0Y8). Situación tan comentada en dicho país que hasta el entonces Presidente Correa se pronunció al respecto (https://www.youtube.com/watch?v=gaKWFD4fhtU).

Desde Ecuador informa a Latinoamérica a través de su medio Panoramas News y ocasionalmente a través del medio chileno El Ciudadano. Donde incluso junto al director de este medio, Bruno Somer, entrevistaron a uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, el Vicepresidente Jorge Glas.

Algunos especulan que Mery asesoró al movimiento Alianza País para llevar a la Presidencia a Lenin Moreno, aunque no hay pruebas de aquello, su cercanía con Rafael Correa, quién lo cita cada cierto tiempo a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas públicas es evidente.

Persecución política por denunciar a violadores de los Derechos Humanos.

En el año 2011, Mery Bell, periodista y director del sitio de noticias Panoramas News, denunció al General Director de Carabineros del momento, Gustavo González Jure, por el crimen del joven de 14 años, Sergio Albornoz Matus, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Las investigaciones del comunicador determinaron que el carabinero asesinó de un disparo por la espalda al adolescente en 1988 en el marco de las manifestaciones contra el dictador, en la comuna de La Granja.

“Hemos hecho una investigación que le ha dolido mucho al sistema represivo en este país, que es que el ex General Director de Carabineros Gustavo González Jure participó de la dictadura de Augusto Pinochet y asesinó por la espalda a un niño de 14 años, el 30 de agosto de 1988 cuando él era capitán (…) esto llevó a un juicio por injurias en mi contra, porque en este país se persiguen a los periodistas independientes”, manifestó Patricio Mery.

Debido a la publicación el Ex General inicio un proceso judicial contra el director del medio independiente por delitos de injurias, que lleva ya 6 años.

Durante este tiempo se llevaron a cabo tres juicios sin contar las órdenes de innovar presentadas por el excarabinero; que son recursos para censurar reportajes y frenar cualquier proceso o acción que pueda llevar a cabo un medio de comunicación. Todas estas acciones judiciales las realizó utilizando al departamento de justicia de carabineros para un juicio personal, en una clara muestra de corrupción y mal uso de fondos públicos.

Juicios contra Patricio Mery Bell

En un primer juicio, del policía contra el periodista, se llegó a un acuerdo en donde Panoramas News se comprometía a formalizar en su sitio web una aclaración sobre el tema a cambio de la reincorporación de trabajadores de la fuerza despedidos injustamente por la institución. El medio cumplió, el General Director, no.

En una segunda instancia se condenó a Patricio Mery Bell con el pago de una multa por no publicar el derecho a réplica; en su defecto debería pasar 63 días en la cárcel. En este caso el comunicador no recibió notificación alguna y se enteró de la decisión por terceros. Además de ello, también se decidió la censura del medio de comunicación que hasta el día de hoy se mantiene cerrado www.pnews.cl

Finalmente la familia de Mery Bell pagó la multa, pero el medio nunca fue restituido.

Actualmente se desarrolla un tercer juicio, cargado de vicios, en que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal estableció una audiencia de preparación para un futuro juicio oral, mientras Mery se encontraba en Ecuador.

El año pasado Patricio Mery llegó al país de la Revolución Ciudadana con el objetivo de quedarse por un mes. Pero producto de una enfermedad crónica en el hueso de la mastoide, tuvo que ser hospitalizado en Guayaquil, razón por la cuál no pudo asistir a dicha audiencia de preparación del juicio oral y de revisión de su estado de salud. No obstante, el periodista envió los certificados médicos pertinentes que fueron rechazados por haber sido emitidos por profesionales ecuatorianos. Con esto los jueces mostraron su xenofobia y racismo.

Finalmente, el juzgado chileno adoptó una medida irracional que vulnera la libertad de expresión, el derecho a informar y los pactos sobre tratamiento de los trabajadores de prensa, ya que emitió una orden de prisión preventiva anticipada contra Mery.

Lo insólito es que se abstuvieron de pedir la extradición del comunicador.

“Desde ese momento estoy en exilio y en calidad de cuasi refugiado político” expresó el comunicador.

Sí Mery regresa y es encarcelado sería el segundo periodista en la historia moderna de esa nación en pagar con prisión por realizar su trabajo. Pues el actual candidato a presidente Alejandro Guillier estuvo preso por publicar una grabación de cámara oculta sobre el juez Daniel Calvo en el año 2003.

Prontuario Criminal de Tres Generales Directores de Carabineros

El periodista Patricio Mery Bell se ha granjeado la ojeriza de los tres últimos generales directores de la policía uniformada porque ha investigado y denunciado a través de su medio periodístico los delitos y faltas a la ley y la ética que éstos han cometido. Repasemos, entonces, someramente el derrotero delictivo de estos generales denunciados por Mery:

I) Eduardo Gordon (Director General de Carabineros entre mayo de 2008 y septiembre de 2011)

El denominado caso Paco Gate salpica su mandato de la policía uniformada (malversación de hasta el momento $22.500 millones). Además, este exgeneral fue denunciado por Patricio Mery en 2011 por ocultar la participación de su hijo en un accidente automovilístico, ordenando la modificación de un parte policial a sus subalternos.

II) González Jure (Director General de carabineros entre septiembre de 2011 y septiembre de 2015)

a) Paco Gate.

b) Caso Compras con Sobreprecio: fue una serie de irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros, ocurridas en 2012. Fueron $1.600 millones en malversación de fondos públicos, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República. El Consejo encargado de velar por la correcta adquisición en esta área estaba encabezado por el general González Jure.

c) Caso Firmas Falsas: en el año 2013 González Jure incumple una resolución emitida por el Juzgado de Garantía de San Bernardo en causa RUC 0901030871-K, expulsando de las filas de la institución a un cabo carabineros Renis Jaramillo, en circunstancias que éste era inocente de la imputación de manejar un vehículo en estado de ebriedad. Situación que también la Contraloría general de la República le representó al general González.

d) El asesinato de Sergio Albornoz Matus: ya citado grosso modo al comienzo de este artículo. En un comienzo González Jure fue acusado por la justicia ordinaria como autor del delito de homicidio. No obstante el caso pasó a manos de la justicia militar -altamente cuestionada por instituciones internacionales- en donde se desarrolló un complejo montaje para cuidar al entonces capitán, que incluyó la quema de pruebas, expedientes, peritajes, y hasta se culpó a otra persona por el asesinato, el subteniente Miguel Ángel Ortiz, quien luego de ser condenado se mantuvo bajo la protección de González Jure durante su mandato en Carabineros y ostentó, al momento de la denuncia de Mery, el grado de Teniente Coronel. Asimismo, en el proceso judicial que lleva a cabo contra Mery, González Jure es representado por el oficial y abogado de Carabineros Jorge Parra Aguilar, lo cual constituye un acto ilegal ya que actualmente no es un miembro activo de la policía uniformada, por lo tanto, no puede utilizar a un profesional jurídico de Carabineros en sus asuntos litigiosos personales.

e) Bruno Villalobos (Desde septiembre de 2015 es el actual General Director de Carabineros)

Su imagen está completamente empañada por el mega fraude –Paco Gate- que sacude a Carabineros. Distintos sectores políticos del país, de manera transversal, exigen que renuncie a la institución y asuma su responsabilidad. Amén de este delito, en 2011, en su rol de Jefe de Inteligencia de Carabineros ordenó escuchas ilegales telefónicas. Caso denunciado por Mery frente a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile.

Para concluir este artículo, citaremos una frase de Mery sobre el caso de Sergio Albornoz Matus, que a la postre fue premonitoria, y que por antonomasia abarca todos los casos de corrupción aquí tratados:

“Por este crimen no ha recibido ningún castigo (González Jure). Porque aquí estamos en la dimensión desconocida. Los criminales no son juzgados. Los violadores a los Derechos Humanos terminan siendo Directores de Carabineros, quienes son el aparato represivo del Estado, los verdaderos criminales terminan en cargos de confianza ganando millones de pesos, maltratando a sus propios funcionarios con sueldos indignos. Es grave que un violador de los Derechos Humanos no sea investigado por este hecho y se persiga a un periodista”.

fuente: http://sabrinacereda.blogspot.cl/2017/06/patricio-mery-el-periodista-elogiado.html?m=1