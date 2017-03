Trivialidades

La vida diaria transcurre con miles de hechos irrelevantes, que forman parte de lo cotidiano, de las rutinas con las que se organiza la actividad personal o familiar. Marzo está lleno de urgencias que son comunes a mucha gente, matrículas, transporte escolar, cambio de colegio, permisos de circulación, uniformes, útiles, organizar la logística familiar, quién lleva los niños a la escuela, quién los retira, los tiempos de traslado, los tacos. Cada año, en esta época, la banca y el retail lanzan campañas para pagar en cuotas las patentes y las contribuciones.

Manida es la frase “se te apareció Marzo” y esto conviene enmarcarlo, este año, en el contexto de un país que sufrió un verano de fuego y tragedias que no terminan. Un verano que las élites políticas y empresariales quisieran borrar de la retina ciudadana, pero está aquí, pesadamente, pese a que ya llega el otoño. La caída brutal de los índices de adhesión que tiene hoy la Jefa de Estado, con apenas un 18%, más las dificultades de los partidos políticos para reempadronar su militancia, de acuerdo a regulaciones de SERVEL, genera un escenario de claro de vacío de poder, lo cual impacta en un clima tenso que también golpea a las personas.

Conocer de los robos de fondos públicos en el Alto Mando de Carabineros, lo que se suma a la malversación de los fondos reservados del cobre en el Ejército, con la agravante de imputados libres por errores de procedimiento en su detención, van llevando la indignación a niveles nunca vistos. Es cierto que cada quien corre para pasar marzo, en su propia realidad, pero existe un clima de incertidumbre acerca de lo que pueda pasar, la situación del empleo, la desprotección frente a un invierno que puede venir con mayor crudeza.

Todas estas variables han generado un clima agravado en este marzo 2017. Y no es casual que para el domingo 26 de marzo se haya convocado a lo que se estima será la mayor movilización ciudadana de los últimos tiempos: bajo la consigna de No Más AFP, se congregarán millones de personas, simplemente cabreadas, indignadas del Chile que estamos viviendo, de la condena a la miseria que afecta a los adultos mayores de este país.

En la búsqueda de soluciones para la vida diaria, en los cerros de Valparaíso, la gente se ha ido organizando para apoyar las campañas por una ciudad limpia que ha impulsado el Municipio. Valparaíso, poco a poco, cambia su pinta y está más limpio. En materia de acciones vecinales, la gente está generando mayor vida de barrio, se aprecian áreas verdes que mantienen los vecinos, la participación es cauta, desconfiada, pero con un norte bien claro, los que nos tienen como estamos no tienen derecho a seguir representándonos.

En materia de emprendimiento, las redes sociales están generando una economía paralela, una feria de las pulgas virtual, donde hay oportunidades de trabajo. Se requieren mucamas, ayudantes para eventos, plancheros que trabajen en fuentes de soda, guías que sepan idiomas, la ciudad perfilada al turismo receptivo está generando una oferta para todo el año y se necesita personal que haga bien la pega con remuneraciones atractivas. Esto se viene conversando con el Municipio, en la Mesa de Turismo, pero es preciso generar conciencia en los comerciantes para que cada cual limpie su vereda temprano, con agua y cloro, porque así, levantándose temprano se hace ciudad.

Son las cosas que ocupan al hombre de a pie. El mismo que tiene una cita colectiva para el domingo 26 de marzo, en todo Chile.