UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: un real y concreto aporte al desarrollo integral de nuestro territorio Austral y al país.

Por Senador Carlos Bianchi



La Universidad de Magallanes nació porque los habitantes de la región más austral de Chile, no querían que su educación superior dependiera, en forma exclusiva, de sus posibilidades de traslado hacia otras regiones del país. Así llegó la Universidad Técnica del Estado, primero con cursos universitarios y, luego, con carreras técnicas. El 26 de octubre de 1981, esta sede de la UTE se convirtió en Universidad de Magallanes. En la actualidad, centra sus acciones de docencia, investigación y vinculación con el medio, en el Campus Universitario de Punta Arenas, donde se ubican sus cinco facultades, el Instituto de la Patagonia y otros centros de estudio. Todo esto se irradia hacia los Centros Universitarios que abarcan la región de Magallanes y Antártica Chilena y parte de Aysén, ayudando a hacer realidad el sueño de la educación superior de los chilenos más aislados, y trabajando por su desarrollo sustentable desde el conocimiento.

La Universidad de Magallanes es una universidad regional, porque nació de la convicción de sus habitantes, y porque se ha nutrido, principalmente, de estudiantes y académicos magallánicos. Es extrema porque trabaja en la región más austral del planeta. Está acreditada en 4 áreas, porque hace un constante esfuerzo por mejorar… es laica, inclusiva y con gratuidad porque, siendo estatal, no puede ser de otra manera.

Desde esta tribuna deseo dar un justo y merecido Reconocimiento a todo el equipo asesor y directivo como así también a cada uno de los académicos, funcionarios y estudiantes que dan vida y son parte de la gobernanza de esta importante casa de estudios superiores…

Hoy la Umag desarrolla actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio que apuntan al desarrollo de la región más austral del país.

En la actualidad cuenta con una matrícula cercana a los cuatro mil alumnos, centrando su accionar en el Campus Universitario de Punta Arenas, donde se ubican sus cuatro facultades y el Instituto de la Patagonia, además de realizar actividades en los Centros Universitarios de Puerto Natales, Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Williams.

La Universidad es un referente nacional e internacional en lo relativo a la generación del conocimiento en la Patagonia, Tierra del Fuego, territorio Sub-antártico y Antártica, priorizando, de acuerdo a su plan de desarrollo, áreas tales como: Poblamiento humano en altas latitudes; Biodiversidad antártica y subántartica, Energía y ambiente.

He sido testigo y participe en distintas instancias de su responsabilidad social, centrada en la formación integral de la persona, aplicando procesos educativos sistémicos con el fin de desarrollar: autonomía, flexibilidad, identidad regional y visión de mundo en los estudiantes; y, en particular, desarrolle en sus egresados valores y competencias de carácter profesional o técnicas de nivel superior.

Sin duda reconocer a su rector, Don Juan Oyarzo, continuador en estos nuevos tiempos de otras exitosas gestiones lideradas por sus inmediatos antecesores, los destacados y prestigiosos doctores José Retamales Espinosa y Víctor Fajardo Morales.

A todos y cada uno de las personas que dan vida y contribuyen a engrandecer a nuestra Universidad de Magallanes, como he señalado en particular a su cuerpo directivo, académico, trabajadores -Agrupados en la AFUM, Asociación de Funcionarios de la Umag y adscritos a la ANTUE, Asociación de Trabajadores de Universidades Estatales cuya presidenta regional es también la presidenta nacional de este gremio, me refiero a Mónica Álvarez, a quien también me permito hacer un justo reconocimiento por su liderazgo y trabajo gremial - y a por cierto a los estudiantes nuestro reconocimiento por elegir a esta casa de estudios para su formación profesional y humana… hacemos votos para que la Umag siga el camino que se ha trazado siendo un real y concreto aporte y sostén en el desarrollo integral de nuestro territorio Austral y el país.