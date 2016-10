CEREMONIA DE APERTURA XVI INTERNATIONAL FINANCE CONFERENCE

Día y hora: Miércoles 26 de Octubre a las 19:00 horas.

Lugar:Salón Pacífico, Enjoy Viña del Mar, ubicado en Av. San Martín Nº 199.

Actividad: La Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, es anfitriona de la XVI International Finance Conference. La actividad, busca proporcionar un espacio de interacción y discusión entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales vinculados con el área de las finanzas. Este evento, será propicio para la presentación de avances teóricos y prácticos en los diferentes ámbitos de investigación básica y aplicada de las finanzas.

International Finance Conference, contará con la participación de destacados expositores de 13 países de América Latina y Europa.

Se presentarán 51 trabajos, relacionados con el ámbito de las finanzas.La mejor investigación, será premiada por la Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso – Chile.

Para la ceremonia de apertura, el orador principal será el ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien dictará la Conferencia “Perspectivas Económicas: mundiales, regionales y locales”.

CV Expositor: Felipe Larraín Bascuñán, es Director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), y Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2015, fue premiado por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), como uno de los cien líderes mundiales más influyentes. En 2014, fue nominado al Consejo de Líderes para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y al Consejo Asesor del Banco Mundial para el Doing Business. En febrero de 2014, asumió la VicePresidencia de la República de Chile, desempeñándose entre 2014 y 2010 como su Ministro de Hacienda.