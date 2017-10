Paper de Egeu, Escuela de Gestión Europea: “REFLEXIONES SOBRE CAMBIOS EDUCACIONALES”

REFLEXIONES SOBRE CAMBIOS EDUCACIONALES

Enrique Sepúlveda Donoso, Ph.D. in Business Administration.

Académico e Investigador de EGEU Business School.

Chile está experimentando desde hace ya varios años, una discusión sobre Educación, en donde aparecen conceptos como Oferta Educacional y Mercado de la Educación, pero, ¿existirá tal cosa?, o se debería decir que existe un Mercado de Prestaciones Educacionales, las que podrían posibilitar que se genere o no Educación. Homomórficamente no existiría un Mercado de la Acreditación, pero si existiría un Mercado de Prestaciones de Acreditación Educacional, las que pueden posibilitar que se genere o no Educación de Calidad, sea lo que sea que esto signifique.

Pero, está también el tema de que se discute, si acaso se requeriría un Cambio en el Sistema Educacional, mismo que naturalmente está en marcha desde hace muchos años y que tiene su propia Inercia Social, esto supone, que sería como tratar de modificar la estructura de una nave que viaja al espacio exterior, mientras esta va en dicho viaje. Lo que implica que el Sistema Educacional, como Sistema Complejo, se retroalimenta con los mismos cambios, por tanto el resultado siempre sería totalmente incierto.

También está el que, aunque se trate de dejar la Ideología de lado, es necesario resolver, el que si acaso se debe o no regular el Sistema Educacional, cuestión que pareciera, que solo el resultado justificará si acaso dicho sistema debe regularse con control externo y/o autoregular y autoorganizar con su propio control interno. En donde si se toma el camino de la regulación, se debe decidir si acaso se regula solo a nivel de transparentar un mercado con información pública y que la sociedad (familias) lo regule tomando decisiones según la nueva información y/o deben efectuarse cambios más profundos, tomando decisiones de intervenir usando la información con la que lo expertos cuentan.

Así estarán por un lado los Evolucionistas de la Educación que creen en la Selección Natural del Mercado lo regulará con su Mano Invisible sin necesidad de Intervención y los Creacionistas de la Educación que creen en la Intervención Divina, de aquellos que de forma Omnipotente, pueden traernos la Buena Nueva del Mesías Experto, naturalmente estarán los que en forma ecléctica traten de que naturalmente se compatibilicen la Intervención que acelere la Selección Natural y por tanto la Evolución, pero hacia un estado de las cosas deseado.

Pero mientras la situación se vuelve una Eterna Discusión Bizantina, el Futuro del País sigue dependiendo de la Productividad y Creatividad de su Talento Humano y este a su vez de la Educación, Formación y Capacitación.

Notas: