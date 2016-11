La PSU jugando los tiempos de descuento

Retrocediendo en el tiempo tiendo a hacer memoria acerca del ingreso a la universidad en que fui protagonista en dos oportunidades como alumno postulante rindiendo el Bachillerato en Letras y en una segunda oportunidad rendí la PAA (Prueba de Aptitud Académica), la que me dejó en lista de espera para la carrera de Derecho en la Universidad de Chile y que por razones de compatibilidad de horario de trabajo y de estudios, no se pudo concretar, perdiéndose un deseo y una superación profesional que costaba una enormidad conseguirla y pese a ello postulé como un desafío personal sometiéndose a las evaluaciones que se hacían ante una comisión para ingresar a ella y ante una comisión examinadora formada por profesores de la misma universidad cuyos resultados eran esperados con ansias y sin derecho a recriminaciones posteriores si las cosas no andaban bien frente a las pruebas de selección que cada centro de estudios superiores implementaba para hacer más seria la decisión.