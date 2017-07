¿Por qué una mujer maltratada no pide ayuda tras la agresión?

Cada vez que aparece en medios o redes sociales la denuncia de una mujer maltratada, surgen comentarios tales como: ¿Por qué sigue junto a su agresor? La psicóloga Paloma Labra, académica de la U. San Sebastián nos explica que para entender el maltrato físico y psicológico, es importante analizar el contexto: “No podemos esperar que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que uno”.

Una vez más se ha hecho público vía redes sociales el caso de una joven que denunció a su pareja, un conocido cantante nacional, por sus reiteradas y violentas agresiones a través de un tiempo prolongado. Hasta ahí podría ser una denuncia más, sin embargo al revisar los comentarios surgen preguntas recurrentes en estos casos sobre ¿por qué esperó tanto tiempo o soportó tantas agresiones y no denunció antes? Paloma Labra, doctora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad San Sebastián, con amplia experiencia con mujeres supervivientes de maltrato en contexto de pareja, nos explica qué es lo que pasa con una mujer cuando es víctima de la violencia.

¿Cómo se puede explicar que una mujer llegue a una situación de violencia y no denuncie de inmediato?

Se puede explicar desde distintos ámbitos, por un lado, desde el síndrome de mujer maltratada, no debemos olvidar que una mujer que sufre maltrato, ha sufrido un tipo de trauma -como lo es sufrir un accidente o la muerte de un ser querido, por ejemplo-, pero a esto se añade que se merma sus capacidades de decisión, tal como lo señala el psiquiatra forense Miguel Lorente, que nos habla de la mujer como un tipo de árbol Bonsái, donde el hombre que ejerce violencia hacia ella, va diariamente limitando sus capacidades desde la violencia psicológica, física y/o sexual. Hay que ponerse en el lugar de esa persona a la que la persona que ama la está dañando, por lo que la variable de amor romántico se cruza, la agredida cree que él va a cambiar, que evidentemente está mal esa persona y que debe acompañarlo, ¿a qué costo?… al costo de la salud de la víctima. No podemos esperar que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que uno.

¿Qué pasa con una mujer agredida a nivel psicológico?

Siguiendo con el ejemplo del Bonsái, la mujer agredida tiene toda la potencialidad de salir adelante, pero por lo general, son mujeres que han vivido muchos años violencia y que a raíz de distintas variables se van quedando en la relación, ya sea por este amor romántico, dependencia económica, la creencia que la familia todo lo puede, entre otras muchas cosas. Entonces a nivel psicológico puede estar muy dañada, presentar sintomatología depresiva, trastorno de estrés postraumático, y así debemos verlas como mujeres que pueden salir adelante frente a esta adversidad y pueden reparar su daño si alejamos a la persona que las agrede.

¿Por qué en muchos casos encubren o justifican a sus agresores?

Más que encubrir un delito, a nivel cognitivo una mujer agredida piensa que puede cambiar o simplemente hay un negación de que está viviendo violencia, puede minimizar el daño que recibe. El tomar conciencia de que una persona vive violencia implica estar en un plano de decisión de accionar elementos a su alrededor. Antes de ello, la persona puede negar, creer que “realmente no fue para tanto”, “solo fue un empujón”, “da igual quizás yo lo percibí de otra forma”. No hablaría de encubrir un delito o justificarlo y también está el tema no menos importa de que uno tiende a querer controlar algo viviendo violencia, piensa que quizás si uno deja de hacer algo, puede controlar la violencia del otro, pero lamentablemente no es así, porque acá la persona que ejerce violencia es el responsable de su descontrol, no lo que haga o deje de hacer la víctima.

¿Cómo funciona la anulación de la autoestima y la sociabilización de su historia en una mujer violentada?

Volvemos al ejemplo del bonsái, donde se anula diariamente, dónde quizás además fuiste víctima cuando pequeña porque visualizaste agresión en tus padres -porque que quede claro que ser testigo también es un tipo de violencia-. Entonces, el reconocer que finalmente estás viviendo violencia es un salto bastante fuerte.

En cuanto a la disminución del autoestima, es una de las consecuencias, lo que se llama Síndrome de mujer maltratada, por lo que insisto en que no podemos pedir que una persona reaccione de la misma forma que yo, que no he vivido o en este momento no vivo maltrato.

¿Cómo se puede explicar el hecho que muchas continúen junto a sus agresores?

Pueden intervenir las variables del amor romántico, el amor todo lo puede, la negación de verse como víctimas de este hecho, pensar que pueden controlarlo el día de mañana depositando la responsabilidad de esto en ellas mismas y no en el agresor.

¿Qué pasa con las redes de apoyo? ¿Cómo se pueden dar cuenta y cómo ayudar?

El aislamiento en lo principal, porque la rueda de control es fundamental para vivir violencia, primero puede darse con “micromachismos”, desde un control de cómo te vistes, con quién hablas, tus contraseñas, tu sueldo y así. Desde ese control, las víctimas las alejan o se alejan por sensación de culpa, se sienten responsables, porque existe la creencia que ellas solas pueden parar esto, esto es errado. Todos como sociedad somos una red de apoyo, no sólo la familia, cuando usted lea algún caso de violencia o escuche a su alrededor, la víctima es nuevamente violentada por la sociedad que señala prejuicios tales como “es algo doméstico”, “quizás a ella le gusta” y así muchos más. Por eso como sociedad no debemos olvidar que es un delito y como tal se debe denunciar, pero no sólo dejar una denuncia y nada más, apoyar a la víctima, prestarle apoyo para que no peligre su vida. Y por último, ser parte de una sociedad que se instale el buen trato tal como señala el psiquiatra Jorge Barudy, debemos ser agentes de cambios, las buenas formas con el otro debe empezar por uno y ser un grano a la sociedad.