SAS y WildTrack protegen a las especies en peligro de extinción

Año tras año, animales de todo el mundo son añadidos al listado de especies en peligro de extinción y pareciera que no lo podemos detener.

Según el último Informe Planeta Vivo, elaborado por la Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza (conocido en inglés como World Wildlife Fund, WWF), la biodiversidad mundial se reduce a un ritmo alarmante. Entre 1970 y 2012 la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58% debido a las actividades humanas; y se prevé que para 2020 esta cifra alcance un 67% en tan solo medio siglo (en el periodo 1970-2020).

Sin embargo, existen soluciones capaces de monitorear las especies en peligro de extinción utilizando datos para preservarlas y mejorar los esfuerzos para su conservación. WildTrack es una organización sin fines de lucro que utiliza técnicas no invasivas para ayudar a los animales, con la aplicación del big data, la analítica y la predictibilidad.

Una de las soluciones analíticas es la Técnica de Identificación de Huella, del inglés Footprint Identification Technique (FIT), que utiliza las huellas digitales de los animales para identificar estas especies en peligro de extinción con al menos un 90% de precisión. Además, permiten identificar el sexo y la edad aproximada.

“La Técnica de Identificación de Huella es ejecutada a través de un software que permite realizar hallazgos estadísticos. Permite desmitificar datos, ya que mediante representaciones visuales revelan el contexto que es imposible de percibir en una tabla numérica”, asegura Marcelo Sukni, gerente general de SAS Chile y Perú. “Hasta el momento los algoritmos se han desarrollado para 15 especies diferentes, incluyendo el rinoceronte negro, el rinoceronte blanco, el tigre de Bengala, el tigre de Amur”, agrega.

El ejecutivo explica que estos datos han sido recolectados para determinar el número y la distribución de las especies en sus respectivos hábitats para que los programas de conservación puedan ser implementados. Sin acceso a estos datos, sería difícil para los investigadores encontrar un punto de partida para ver exactamente qué especies necesitan ser monitoreadas.

Involucrando a cada habitante

Para avanzar en estos esfuerzos, WildTrack ha lanzado un nuevo proyecto de crowdsourcing de conservación global para monitorear la vida silvestre en peligro de extinción. ConservationFIT.org es el nuevo portal sin fines de lucro para zoológicos, santuarios, biólogos en terreno, rastreadores y científicos que aportan datos que pueden ser usados ​​para monitorear y proteger a los animales que se encuentran mayor riesgo.

Tener datos fiables sobre el número de especies y su distribución es fundamental para su conservación, pero no es fácil de recolectar, particularmente para especies evasivas y en peligro de extinción. Detectar las huellas de estos animales es mucho más fácil que localizar a los animales, por esto ConservationFIT permite que cualquier persona que detecta pistas de animales suba imágenes, incluso si no están seguros de qué especies se trata.

Este portal permite a WildTrack llegar a millones de personas en todo el mundo, invitándolos a involucrarse activamente en la recolección de datos a través de los teléfonos inteligentes. Este sitio está en continuo desarrollo con el apoyo de SAS para desarrollar e implementar sistemas de filtración automatizados para aumentar la velocidad y la precisión de la gestión de datos de imagen.

“Estos esfuerzos se encuentran entre las muchas formas en las que nos comprometemos a utilizar los datos para hacer una diferencia en el mundo”, concluye Sukni.

_____________________________

Acerca de SAS

SAS es la compañía líder de software y servicios de Business Analytics, y el mayor proveedor independiente del mercado de Business Intelligence. A través de soluciones innovadoras, SAS ayuda a clientes en más de 75.000 instalaciones a mejorar el rendimiento y crear valor con una toma de decisiones más rápida. Desde 1976, SAS proporciona a sus clientes en todo el mundo THE POWER TO KNOW®. Para mayor información, visite www.sas.com.