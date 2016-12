6 consejos para comprar online de forma segura

Con la extensión del uso de Internet y las nuevas tecnologías durante la última década, se ha popularizado también la compra a través de Internet. Sin embargo, la principal barrera con la que se encuentra el crecimiento del eCommerce es la desconfianza que genera en los usuarios.

Para que puedas aprovecharte de todos los beneficios de la compra online sin poner en riesgo tus ahorros, a continuación, encontrarás una serie de consejos para hacer este proceso lo más seguro posible.

1. Vigila la reputación de las tiendas

Si todavía eres reticente a la compra online, empieza comprando en tiendas mundialmente reconocidas como Amazon oEbay, ya que es más difícil que tengas una mala experiencia debido a su gran reputación. Sin embargo, esto no significa que descartes las tiendas más pequeñas, sino que busques opiniones de otros compradores sobre ellas.

2. Compra en páginas web seguras

Uno de los principales indicadores de la seguridad de una página web es si usa la encriptación SSL (Secure Sockets Layer). Este protocolo nos asegura que las conexiones que usa la web son seguras, para comprobarlo debemos ver que su URL comenzará por HTTPS://, en lugar de sólo HTTP ://.

3. Asegúrate de que tu equipo y tu conexión son seguras

Es muy importante que tu dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador disponga de un software antivirus adecuado. En el mercado encontrarás una gran variedad de ofertas tanto gratis como de pago.

Por otro lado, asegúrate de que estás conectado a una red segura y privada. No es recomendable poner tus datos personales cuando estás conectado a una red wifi abierta, ya que es muy fácil para los piratas informáticos acceder a ellos.

4. Conoce las políticas de pago y envío de la tienda

Infórmate de las políticas de paga, envío y devolución de las tiendas antes de llevarte una sorpresa negativa en el pago final. Todas las tiendas deben de contar con un apartado en el que te informan de todos estos asuntos.

5. Usa al sentido común

No hagas casos de ventanas emergentes u ofertas que no has solicitado. Si lo que quieres es ahorrar en tus compras, busca las webs de códigos descuento como MasCupon, donde encontrarás ofertas y cupones para ahorrar en tus tiendas favoritas.

6. Utiliza una tarjeta de crédito con protección de fraude

No es necesario, pero si quieres estar más seguro puede solicitar a tu banco información sobre las tarjetas de crédito virtuales o con protección antifraude. Esto evitará que si caes en una tienda fraudulenta o sufres un ataque informático pierdas todos tus ahorros.

Siguiendo estos sencillos consejos podrás aprovechar todas las ventajas de la compra online sin sufrir ningún inconveniente. ¡Anímate y disfruta de las nuevas tecnologías!