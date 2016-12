Nuevas formas de viajar ahorrando

A todos nos encanta viajar, pero normalmente no podemos hacerlo todo lo que nos gustaría debido al dinero. Por ello, es muy importante planificar nuestros viajes para no gastar ni un céntimo de más. Hoy te propongo ahorrar en el transporte, el alojamiento y otros puntos básicos de cualquier viaje con estas nuevas formas de viajar.

No te pierdas este artículo para descubrir cómo ahorrar una buena cantidad de dinero en tu próximo viaje y así poder disfrutar de más experiencias.

Ahorro en el transporte

Compartir coche

Si estás planificando un viaje no demasiado largo, para el que no necesitas avión o tren, la alternativa más barata es compartir coche. Es mucho más barato que un billete de autobús o tren de cercanías, sin restarle un ápice de comodidad. Existen varias alternativas de este tipo en el mercado.

CarPoolWorld es la aplicación reina en Latinoamérica y Estados Unidos. Esta aplicación te permite compartir automóvil con otros usuarios que hacen la misma ruta. En Europa el dominador de este tipo de transporte es BlaBlaCar.

Olvídate del taxi

Normalmente cuando viajamos a un lugar que no conocemos es mucho más cómodo usar un taxi en lugar del transporte público, sin embargo, esto hace que paguemos mucho más por nuestro viaje. Actualmente existen aplicaciones que solucionan este problema.

La aplicación más conocida a nivel mundial es Uber. Actualmente está presente en decenas de ciudades de todo el mundo y, hoy en día, se trata de la mayor red de transporte económico. Es como si fuera un taxi, pero más barato y con un coche de un particular.

Ahorrar en el alojamiento

Couchsurfing

Couchsurfing es una aplicación que permite a los viajeros encontrar a gente que está dispuesta a dejar su sofá de forma gratuita para que duerman durante un corto periodo de tiempo. Esta aplicación cuenta con 2.5 millones de usuarios en 245 países y territorios del mundo. Es muy interesante sobre todo para los más jóvenes que suelen viajar con poco presupuesto.

Hoteles por horas

Otra alternativa muy interesante para ahorrar dinero en el alojamiento son los hoteles por horas. En ellos, solo pagas por el tiempo que utilices la habitación, lo que te permite ahorrar mucho dinero si solo estás de paso hasta que salga tu avión o llegas muy tarde por la noche. Estos tipos de hoteles cada vez tienen más usuarios, ¿no te gustaría probarlo?

Intercambio de casas

Otra alternativa para conseguir un alojamiento gratis es el intercambio de casas. Tal y como sucede en la película “Hollidays”, puedes intercambiar tu casa con otra persona del país que quieres visitar y así ambos disfrutaréis de alojamiento gratuito.

Es un proceso totalmente seguro y garantizado por la web que organiza el intercambio, por lo que no correrás ningún riesgo.

Otras formas de ahorrar

Si no has tenido suficiente con las anteriores formas de ahorrar, todavía no hemos terminado. Quería hablarte de los códigos descuento, los podrás encontrar en páginas web como MasCupon y gracias a ellos podrás encontrar ofertas de hasta el 90% en hoteles, vuelos, entradas a monumentos y mucho más. Te recomiendo que hagas una búsqueda de códigos descuento si tienes pensada viajar próximamente.

Ahora que ya sabes cómo ahorrar, solo te queda elegir tu destino y ¡a viajar!