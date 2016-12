Se dio cierre a la temporada de Futvalores 2016

En Mantagua se disputó la Copa Futvalores Clausura, torneo que dio por finalizada una exitosa temporada.

Con la presencia de más de 200 niños, autoridades, apoderados y monitores, se dio por cerrada la temporada 2016 del proyecto Futvalores en el Complejo Deportivo de Santiago Wanderers en Mantagua, programa que intenta entregar los valores del fútbol a los niños de la Región de Valparaíso a través de talleres gratuitos.

El proyecto comenzó como una iniciativa de la Iglesia La Matriz y luego se expandió a escuelas de la región, gracias al aporte de Santiago Wanderers, Fundación Futuro Valparaíso, Duoc UC sede Viña del Mar, la Corporación Municipal de Valparaíso y el diario La Estrella de Valparaíso.

En la jornada se disputó la Copa Futvalores Clausura 2016, torneo que dio cierre al año, donde participaron 18 equipos divididos por edad. En las categorías Mini y Senior resultaron ganadores dos equipos compuestos por niños de la escuela La Matriz, en tanto, en los Junior resultó campeón el Liceo Tecnológico Alfredo Nazar de Playa Ancha.

El párroco de la Iglesia La Matriz, Padre Gonzalo Bravo, destacó el trabajo en equipo que se ha desarrollado para el éxito de esta iniciativa. “Tengo una alegría inmensa, hemos podido movilizar mucha gente y movilizar esperanza. Este es un programa inclusivo, porque no distingue barrios, ni colegios, ni sector. A nosotros lo que más nos interesa es generar mejores personas, porque si no formamos mejores personas no sacamos nada con tener profesionales si ellos no van a ser felices ni van a hacer felices a otras personas”.

Para la directora de Duoc UC sede Viña del Mar, Paola Espejo, Futvalores 2016 concluye con “un éxito absoluto, por la convocatoria de los chicos, por el desempeño de los monitores, preparadores físicos y fisioterapeutas. Hemos logrado un trabajo mancomunado entre todas las instituciones que participamos, y todos tenemos mucha claridad en lo que queremos, en lo que significa para estos niños, la inspiración social que esto nos produce es compartida”.

Para el 2017, las autoridades pretenden aumentar el número de escuelas participantes de forma de abarcar a más niños de la región.