Trucos para encontrar billetes de avión baratos

Cuando preguntas a alguien por sus aficiones seguro que incluye entre ellas viajar, sin embargo, solo los viajeros más expertos conocen los mejores trucos para ahorrar dinero viajando. Hoy quiero compartir contigo uno de estos trucos, que te ayudará a viajar más y mejor: encontrar billetes de avión baratos.

Aunque vivimos en una época con una gran cantidad de compañías aéreas low-cost, los precios de los billetes de avión no han bajado tanto como nos gustaría a los más viajeros. Por eso, con estos consejos te ayudaré a encontrar los billetes de avión más baratos del mercado.

1. Usa un comparador de viajes

Hoy en día, gracias a Internet es muy fácil poder comparar precios, así que, ¿por qué renunciar a esta opción? No entres directamente en la web de tu compañía aérea favorita, compara los precios en diferentes plataformas para poder encontrar el billete más barato. No es que haya unos comparadores mejores que otros, simplemente cada uno tiene sus acuerdos con diferentes aerolíneas y esto puede hacer que los precios varíen.

2. Reserva con mucha antelación o a última hora

Puede parecer un consejo contradictorio, pero es muy sencillo. La fecha óptima para reservar un vuelo es unos tres meses antes del viaje. Sin embargo, si has superado este plazo y todavía no tienes tus billetes, lo mejor es esperar y aprovecharte de las ofertas de última hora. La mayoría de webs de viajes cuentan con este tipo de servicios, pero tendrás que arriesgarte a que no queden billetes hacia el destino que hayas seleccionado.

3. Sé flexible con las fechas

El precio de un billete de avión depende mucho de la época en la que viajes, incluso del día de la semana y de la hora del día. Por ello, lo mejor es ser flexible con las fechas. Si tu trabajo te lo permite elije tus vacaciones en fechas distintas a las que las toma todo el mundo. El mejor día de la semana para viajar es el martes y los vuelos que salen muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche suelen ser mucho más baratos.

4. Sé flexible con el destino

Si no fijas un destino concreto podrás encontrar algún chollo buscando en las webs de diferentes compañías de viajes. Muchas de ellas ponen a la vena packs oferta especiales y descuentos hacia destinos que no han conseguido completar y que te harán ahorrar una gran cantidad de dinero.

5. Busca códigos descuento

No todo el mundo tiene la costumbre de buscar códigos descuento en webs especializadas como MasCupon y te pueden hacer ahorrar hasta un 90% en tus billetes de avión. Simplemente tienes que realizar tu compra e insertar el código descuento en la caja adecuada antes de ir a la página de pago. Verás que por una vez se reduce sólo el precio de tu viaje; es muy agradable.

6. Únete a los programas de fidelización

Aunque no seas un viajero asiduo, la mayoría de las aerolíneas tienen programas de fidelización que te permitirán conseguir promociones exclusivas por haber sido cliente suyo en alguna ocasión. Son programas gratuitos así que no pierdes nada por apuntarte y poder estar al tanto de todas las ofertas.

Ahora que ya saber cómo encontrar billetes de avión baratos, solo tienes que poner en marcha estos consejos y comenzar a visitar tus destinos favoritos.