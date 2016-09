OBRA FAMILIAR QUE UTILIZA LENGUA DE SEÑAS SE PRESENTA EN TEATRO MUSEO DEL TÍTERE Y EL PAYASO

A volar! es la reciente creación de la compañía Alumbra Creando dirigida por la actriz y cuentacuento Vicky Silva. Se estrena el sábado 10 de septiembre a las 16:30 horas, en el Teatro Museo del Títere y el Payaso, en Valparaíso.

El montaje unipersonal, co creación de Vicky Silva, y de la cantante y actriz Marcela Paz Silva, narra la historia de Elio, un niño que anhela volar y que en el camino descubrirá muchas maneras de lograrlo con ayuda de sus amigos Shu y Liz.

A volar! utiliza diversas expresiones escénicas fusionando la danza, la música, el canto, y un vestuario lúdico y sorpresivo como es característico de la compañía. Pero lo más novedoso es que mezcla la lengua de señas con la palabra hablada para tratar temas como la perseverancia, los sueños, los miedos y la amistad.

“En mi búsqueda por encontrar nuevos lenguajes para la narración de una historia me interesó la lengua de señas, es estilizada, descifrable por cualquiera, y aunque está al alcance de todos, a la vez es muy lejana. Me gusta que sea una lengua en silencio, en ese sentido, la obra es muy onírica”, explica Vicky Silva.

A Volar! busca abrir un espacio de reflexión:“Nos interesa que la gente sepa que hay otro mundo, que no es el hablado. Nosotros, los que escuchamos, cuando creamos, en general lo hacemos para el oyente. Por eso me parece que esta obra es inclusiva, pero no porque hable de sordos, sino porque utiliza una práctica que es de otros para mostrarla a quienes no la conocen, porque la incluyo en mi universo desde lo que yo soy. Hablar de la diferencia es diferente que apropiarse de ella”, señala Vicky.

Para interpretar su acción escénica, la actriz ha asistido durante un año al Centro de Estudios y Capacitación para Sordos Valparaíso CECASOV. Aquí le han enseñado la lengua de señas y asesorado, e incluso le prestarán apoyo para las funciones ya que, confiesa, se trata de una tarea ardua: “Es complejo moverse, bailar y a la vez expresarse con señas, en ese sentido, Teresa y los profesores han sido súper inclusivos en enseñarme y apoyarme”.

El equipo de A Volar! está compuesto además por Marcela Rendic, a cargo del entrenamiento corporal y las coreografías, Marcela Paz Silvaquien además compuso las canciones, Carolina Cornejo en el diseño textil y producción, Anita Sotomayor a cargo del entrenamiento vocal, Gopacomo creador de los artefactos sonoros, Joceline Pérez realizó las ilustraciones, y Claudio Martínez, el registro audiovisual.

Esta obra tendrá funciones los días sábado 10 y domingo11 de septiembre a las 16:30 horas en el Teatro Museo del Títere y el Payaso (Cumming 795, Cerro Cárcel, Valparaíso). El valor de la entrada es de $3000 adultos y $2500 tercera edad, niños y estudiantes. Además tendrá una función especial en CECASOV el jueves 15 de septiembre.

A Volar! es financiada por Fondart Regional de Creación Artística 2016.

Ficha Técnica

A Volar!

Duración: 45 minutos

Público: familiar desde 6 años

Interpretación e idea: Vicky Silva

Texto: Marcela Paz Silva y Vicky Silva

Coreografías: Marcela Rendic

Canciones : Marcela Paz Silva

Muñeco: Vicky Silva

Diseño textil: Carolina Cornejo Espinoza

Entrenamiento vocal Anita Sotomayor

Artefactos sonoros: Gopa

Ilustraciones y diseño gráfico: Joceline Pérez

Construcción Pájaro: Rodrigo Villalobos

Iluminación: Jorge Espinoza

Registro Audiovisual: Claudio Martínez Valenzuela

Productora: Carolina Cornejo Espinoza