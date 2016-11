No es anticomunismo…es la pura verdad!

Por Pablo Varas

Siempre dicen lo mismo, que toda la culpa es de los anticomunistas, que se reúnen para hacerles daño, y la verdad es que la miopía política y su política de alianzas es la que siempre ha sufrido el PC. Nada se dice de aquellos primeros tiempos que levantaban un candidato para las presidenciales, un cura, una profesora, un economista, un ecologista y claro, después venía la guinda de la torta….a votar por el mal menor.

En esos años todo era puros abrazos, palos a la DC por haber apoyado el golpe militar, toda la culpa era del empresariado y claro la CUT, el Colegio de Profesores levantando las banderas de la justicia social, aunque ahora con el tiempo sólo se trataba de hacer conducta, de demostrar que el PC es un buen conglomerado dentro de la institucionalidad heredada de la dictadura.

Siempre los comunistas se han sentido muy cómodos dentro del modelo, eso les ha permitido tener alcaldes, no muchos pero algunos, también concejales, unos cuantos, pero cuando le dieron espacio para que llevaran tres candidatos a diputados se les nubló el panorama. Ya habían entrado al parlamento y algún tiempo después eran parte de la foto del segundo piso, ese lugar al que llegan los que se portan bien.

Estando en ese olimpo neoliberal, se olvidaron de todo, cambiaron los amigos y hasta el color de la corbata. En el viejo tocadisco ya no sonaba la internacional, cada día quedaban más atrás esos tiempos con olor a naftalina.

Con seis diputados, embajadores, ministros y subsecretarios, asesores eran realmente una foto de los tiempos actuales. Se habían convertido en la oficina de asesoría sindical en el segundo piso.

Pero los tiempos cambian. No siempre las cosas dulces son eternas y finalmente son los propios trabajadores quienes les empiezan a pasar la cuenta. Son los trabajadores los que los abandonaron dejando a su presidenta bailando con la DC. Hay que decir que la CUT está muy lejos de ser una institución democrática, lejos eso de un obrero un voto, ese ejercicio no se practica, es mejor la política de traicionar a los trabajadores y ver la Plaza de la Constitución desde el segundo piso de La Moneda.

Fueron los profesores, los maestros lo que bajaron del cajón de manzanas a Gajardo, no fueron los que caminan ufanos en Casa Piedra, esos son los que dicen el salario mínimo que hay que pagar, y los comunistas y otros doblan la espalda.

Perdieron la comuna de Pedro Aguirre Cerda y allí votaron los pobladores, no es una comuna rica, es una comuna de gente trabajadora, esos no le dieron el voto a la Claudina, no fueron los ricos los que se lo negaron.

Chile, este país a medio terminar y a medio construir tiene sindicatos en todos los rincones y NUNCA han sido visitados por las altas autoridades comunistas. Los pescadores artesanales que se baten para anular la ley de pesca ni en pintura los han visto.

Finalmente los comunistas están pagando el costo de estar cohabitando con los servidores del neoliberalismo, allí se sienten bien. No aprenden que el pueblo no es el mismo y el mejor recado es una foto de Valparaiso….con su nuevo alcalde.

Tampoco en el movimiento estudiantil son tiempos de vino y rosas, otros son los nuevos actores…y esto nada tiene que ver con el anticomunismo, sencillamente hay nuevos vientos, otros nombres y otros cantos.