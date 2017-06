Los denominados golpes “suaves” en Venezuela

Por Diego Olivera Evia

La derecha violenta de la MUD y el terrorismo

En Venezuela se están aplicando los mecanismos de una guerra sucia, no convencional en el marco de la denominada guerra de cuarta generación, no podemos solo ceñirnos a una experiencia inédita, son parte de los golpes palaciegos, como se desarrollaron en Honduras, Paraguay y Brasil, donde los congresos de estas naciones, destituyeron a los presidentes Zelaya, Lugo y Dilma, donde las mayorías de la derecha crearon un vacío de poder. En el caso venezolano, han sido más de 18 años de una violencia continua, la fortaleza del Comandante Hugo Chávez, como líder logro frenar varios golpes de estado, paro violentos económicos y secuestro del presidente Chávez, solo calificado por la derecha como un vacío de poder, el fenómeno de las guarimbas no es ahora, ha sido un mecanismo desestabilizador de la revolución bolivariana.

La desaparición física de Chávez por un atentado de un edecán militar, pagado por la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y que declaro que con una inyección con cepas de cáncer agresivo y terminal, desde su escondite en Miami, la muerte del líder bolivariano, era considerado como un freno a las apetencias de la derecha fascista. La desaparición dejo un legado, de una constitución bolivariana, proyectos nacionales e internacionales como La ALBA; UNASUR y su sueño la CELAC, como homenaje al padre de la patria el Libertador Simón Bolívar.

Esta nueva realidad en la propuesta de Nicolás Maduro a la presidencia, lograda en el 2013, fue considera por la ultraderecha venezolana, como el momento de la salida del poder de los bolivarianos y chavista, es a partir de estas acciones de violencia por los denominados guarimberos (grupos violentos), llenaron de muertos las calles de Venezuela. Ante la imposibilidad de un derrocamiento del mandatario venezolano, generaron una nueva guerra económica, similar al paro petrolero del 2003, pero ahora aplicado a los alimentos, medicinas, insumos, asesorías para vehículos, creando desabastecimiento en la población y precios disparados por una guerra inflacionaria, creando gigantescas colas y choques en los sectores populares.

Esta situación se amplió con el triunfo de la MUD en la mayoría parlamentaria, logrando el control de la directiva de la Asamblea Nacional (AN), pero nuevamente la concepción golpista de la ultraderecha venezolana, de los partidos Voluntad Popular (VP), Primero de Justicia (PJ), con el apoyo de Acción Democrática (AD), buscaron una salida no constitucional, creando una guerra de poderes con el ejecutivo, y lo demás poderes como el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con la Fuerzas Armadas de Venezuela a la llamaron para dar un golpe de estado, esta realidad de un derecha oportunista, derivo en una peligrosa escalada de violencia.

Los denominados golpes “suaves” en Venezuela

Nos parece importante señalar que la actual campaña en Venezuela de violencia, está sustentada en los conceptos denominado de golpes suaves, pero este concepto es falso y es parte de una estrategia de violencia, odio, crueldad y asesinatos, no es una creación de la derecha venezolana, es parte del libreto de EEUU, organizada por la CIA y la USAID, en la denominadas revoluciones de colores en la antigua URSS y los países eslavos, incluido Ucrania.

Estas instituciones de Estados Unidos proveen de dinero y formación a grupos opositores con la finalidad de que estos generen un efecto multiplicador de la violencia. Luego se inicia una serie de acciones tales como:

1. Activar nuevos actores ajenos a la política convencional, especialmente jóvenes y estudiantes sin afinidad ideológica alguna, identificados con los patrones y valores de sociedad de consumo (música, moda, estilo de vida).

2. Utilización de simbología y consigna que ayuden a masificar el movimiento más que por convicción política sea como una ola de moda (Ropas de un determinado color, banderas, signos, etc.).

3. Construir una vanguardia del movimiento que se gane la simpatía y solidaridad de la población.

4. Discurso de la No violencia y de desobediencia pacifica, acompañado de repetidas movilizaciones de calle hasta conseguir un hecho detonante que lleve al colapso del Estado.

5. Utilización de medios de difusión electrónicos para generar concentraciones rápidas y presencia al momento de los medios internacionales. 6. Uso de medios propagandísticos no convencionales, para banalizar, ridiculizar y mofarse de la investidura presidencial y de las altas autoridades.

7. Presión internacional mediante la exhortación al respeto de los Derechos Humanos de los Manifestantes.

8. Generación de espirales inflacionarios, escasez de alimentos e inseguridad económica para asfixiar al gobierno y arrastrar a otros sectores a las acciones de calle.

9. Negar la naturaleza democrática del gobierno denunciando internacionalmente que es un gobierno producto de un fraude electoral y en consecuencia es una dictadura.

Estas estrategias intervencionistas, son parte de una nueva guerra no convencional, que crea una violencia social y aumenta el racismo, entre los mismos venezolanos, las muertes de policías, militares, chavistas, como la destrucción de las zonas de clase media, son parte de una escalada de intolerancia, que no solo se refleja en Venezuela, se ha desplazado al exterior creando grupos violentos, para atacar las embajadas venezolanas en el exterior.

La MUD ha caído en mecanismo inmoral, de usar a niños como carne de cañón, las mismas mujeres como Tintoreri, María Corina Machado, han mandado a sus hijos al exterior y manda a la calles a adolescentes, a dar la vida en ataques a las fuerzas del orden. La realidad es que los encapuchados, no son estudiantes, son mercenarios, terrorista, paramilitares, pagado por EEUU y con el apoyo de Colombia, por parte del asesino confeso Álvaro Uribe, que con abrazos sellaba los acuerdos con Leopoldo Lope, Henrique Capriles, Julio Borges, con la anuncia de Ramos Allup, en sus famosa frase a los chavistas pepinilla (plana machete) y plomo, mostrando el rostro más violentos.

La mentira de la marchas pacíficas son un fraude, han sido parte de la estrategia de los golpes suaves, el lograr comprar a funcionarios del gobierno, como la Fiscal Luisa Ortega, a pasar a ser un miembro más de la derecha, ahora apoya las marchas y el terrorismo, y manifiesta que no renuncia y que no la sacaran, esto muestra como funcionarios, que vivieron de la revolución que se llenaros su bolsillo de dólares, venden su servicios al mejor postor, aupando a los terroristas y paramilitares colombianos

Venezuela sufre una guerra permanente de EEUU, el intervencionismo de la OEA, con el apoyo de países criminales de derecha, como México, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Paraguay, para buscar una salida en esta nación sudamericana. Pero la lucha del pueblo venezolano bolivariano, está en las creando caminos hacia la paz, hacia una constituyente que abra un dialogo, que vote esta propuesta y que desarrolle elecciones regionales en diciembre, solo la unidad del pueblo es el camino para una nación democrática y no un bastión de la violencia, la muerte, el racismo, el odio y la venta de Venezuela a EEUU