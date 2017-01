Cuando Dios se enoja… Se enoja!

Por Pablo Varas

Escritor

“En el tiempo en que Dios vino al sur, los gitanos sabían mentir…” Dioscoro Rojas

Dios está enojado con los chilenos, pero no con todos. Sencillamente con los mentirosos/embaucadores/tránsfugas/diputados/senadores/presidentes/ministros/empresarios/banqueros/obispos/cardenales/curas/ególatras, hasta con la mujer del subsecretario de pesca….algo es algo.

Hay veces en que no solamente Dios está enojado, también los dioses vecinos y que comparten las mismas alturas. Es que también todos los mortales siguen más enojados y claro, hay sobradas razones para que aquello suceda.

Empezemos…

No es aceptable que Patricio Walker senador PDC y de la república, MIENTA, como si de un repitente porro se tratara. Este hombre de la clase política que un día se levantó después de una noche de extrañas pesadillas, descubre que ya no estaban sus correos electrónicos. Todo se había esfumado. Las pruebas de la infamia no estaban en la maleta, como dice el tango. Los que le pasaron dinero insisten que así sucedió, el senador lo niega, le dimos millones de pesos dicen los mecenas pesqueros. Ellos, los dadivosos, también quieren ser reconocidos por decir la verdad y no quedar en el bloque de mentirosos.

No estaban las cartas, todo se evaporó allí donde pedía dinero para el diputado Fuentes y su campaña a diputado, ese de parka azul celeste que traicionó a los pobladores, que se vendió a las empresas pesqueras y dio la espalda a mucha gente de todo Aisén. Toda la bandeja de entrada de los correos desapareció, increíble. Los que más saben del tema afirman que no hubo mano divina/mágica/maligna para que aquello sucediera, sencillamente fueron los cinco dedos rapiñeros del senador Patricio Walker.

Ese ladronzuelo se ríe de sus votantes cautivos… hablo de un ilustrado senador.

Todos han mentido. El senador Espina por ejemplo, UDI, copió su memoria para ser abogado, se aprovechó del trabajo y esfuerzo de otra persona. Ante esta violenta realidad solo queda poner en duda su capacidad intelectual. No ser suficiente para escribir tu propia memoria te deja tal como eres, mediocre, mentiroso y ladrón. Notable como senador de la república.

Jacqueline VR, ella, recién ungida por millones de votantes UDI. Desde la oficina de una empresa pesquera le dictaban lo que tenía que hacer y decir. Allí se condenaba a los jureles al fuego eterno para beneficio de los grupos económicos dueños del mar chileno, evidentemente gracias a Longueira, mentor y luz de Jacqueline VR.

La corrupción desbordó toda esquina de imaginación. Casi TODOS LOS ILUSTRISIMOS en fila pidiendo/recibiendo/implorando millones para el esforzado trabajo de redactar leyes. Raspado de la olla le dicen algunos, aporte al servicio público otros, pero la verdad tan alta como una catedral es la práctica del cohecho. Políticos baratos a mitad de precio, juguetes malos, monigotes de feria, pordioseros.

Todos escondidos, sacando las castañas con guantes. Choferes como el caso Moreira. Hijos en el caso de Longueira. Cuñada en el caso del subsecretario de minería de Piñera. Esposa en el caso del subsecretario de pesca. Abogados en el caso de Cardemil. Secretaria en el caso Rossi. Diputada Esasi con su secretario. Las esposas de Lavín y Délano, la caja chica de la UDI.

La lista es larga. Se parece a la espera en la Posta Central para los casos de urgencia…

Dios está enojado porque han convertido a la mentira en un ejercicio con el cual todos y tantos más se lavan los dientes cada mañana. Somos inocentes claman a los siete vientos. Entregaremos toda la información que sea necesaria. La justicia está confundida. Esa no es mi firma… esos asuntos los manejaba mi secretaria. Guardan silencio cuando llegan a los tribunales….después hablaré.

También es una falacia la que nace cada cuatro años en programas que lanzan fuego por la boca. Tantos proponiendo un nuevo país, que ahora si. Se levanta un nuevo andamiaje donde no hay ningún obrero, con casi nula representación en sindicatos. Posiblemente en la nueva forma de hacer política no haya espacio para en esa construcción para los de las 10 horas de trabajo diarias y con sueldos bajos. Extraño que no sean invitados pero le entregamos un diploma que los reconocen como “los/as que luchan” y claro, ellos votan y se necesitan esos votos.

Qué hacer cuando un dirigente de trabajadores de la salud, Maturana, hombre de izquierda, manifiesta que hay que dejar trabajando a los médicos que NO aprobaron un examen de conocimientos básicos para ejercer como galenos, ellos trabajan en los consultorios al cual van los pobres. Es decir, los pobres pueden ser atendidos y tener profesionales mediocres con faltas de conocimientos y elevado riesgo para la vida…gracias Maturana.

Hace ya bastantes años que un grupo de personas, entre los que hay que mencionar a los elegidos en votación popular, llevan instalados desde los tiempos del binominal. Se han convertido en esclavos del oficio de representación popular, modelo agotado en extremo y tanto así, que ya no tiene fuerza para decir que no en la siguiente elección. Se resisten al abandono de sus jugosos salarios, y esto es desde /UDI/RN/PDC/PS/PPD/PRSD/PC…en resumen todos.

Tan raro eso de hablar y hablar de democracia, cuando en realidad el poder se lo inyectan a la vena, adictos. Sale más barato hablar por los sufrimientos de los demás desde la mediana altura del poder. En las grandes alturas viven y habitan los patrones de la clase legisladora, desde allí los observan y los/les ordenan.

UDI/RN son a todas luces los ventrilucuos de los grandes operadores. Esos nacidos con suerte extrema, es que hay que haber nacido con una estrella en la frente para que los banqueros te regalen dinero, billetes de colores y fotos incluidas. Casualidades del destino dicen ellos cuando son todos de las mismas familias, la mamá de mi hermana está casada con la dueña del banco y unos amigos me dijeron qué…

Soy inocente dijo Jovino Novoa y siguió su marcha pausada como si de un dentista jubilado se tratara rumbo al tribunal que lo condenó a pena remitida. Damos trabajo dijeron Lavín y Délano mientras estaban esperando en los bancos del tribunal con sus caras de chilenos con pensiones básicas solidarias, mientras un ex presidente de la UDI rezaba en silencio con una foto/postal de la Virgen del Carmen y le pedía boletas para amortizar la deuda. Un ex subsecretario con dos sueldos, con cara de misa dominical; uno con dinero de todos los chilenos y el otro de banqueros y grupos ligados a la minería….de un caradurismo extremo.

Cortándose las venas frente a las cámaras de la TV un ex presidencial insistente, negando todo mientras el motor del avión aún estaba caliente. El dinero lo recibía el Sec. Gral. del PRO, para financiar el partido.

Es que tener a un subsecretario de pesca en un sector estratégico de la economía con un salario/sueldo/bono, es todos los triunfos del naipe. Un subsecretario del gobierno de la NM, cuya esposa daba boletas a grupos pesqueros. Así se trabaja en Chile, así se combate la desigualdad, para ellos, los dueños del mar que intranquilo nos moja, es sencillamente tener el sombrero de un mago a la medida entre las manos.

Algunos se preguntarán y esto como pasaba antes?. Que hacían las autoridades para detenerlo?. Como no se dieron cuenta?. La respuesta es muy sencilla. Todos tocaban alguna parte de la torta, todos recibían algún dinerillo para gastos, es que la vida no es sueño, es asunto difícil también para ellos.

Pero no pueden quedar al margen las Fuerzas Armadas en cuyo interior no solo habitan depravados/escuchas/foteros, sino que también ladrones, boletas y facturas discretas que cantan los Nibelungos por los lustrosos pasillos con cargo fiscal.