Consejos para un Verano Seguro

Las vacaciones deben ser un tiempo de descanso y diversión sin riesgos. Por eso, el Dr. Heriberto Pérez, jefe del Servicio de Urgencia de Clínica Reñaca, entrega las siguientes recomendaciones para disfrutar sanamente y de manera responsable junto a la familia durante la época estival.

Viajes seguros

• Si vas a manejar, procura haber descansado y dormido bien.

• No bebas alcohol si vas a conducir.

• Maneja respetando las normas del tránsito. Usa cinturón de seguridad y sillas para tus niños.

• Si vas a realizar un viaje largo en automóvil, coordina con otro familiar relevos al volante. No manejes más de 4 horas continuas.

• Tanto automovilistas como peatones deben evitar acciones que puedan provocar accidentes de tránsito.

• Consulta con tu médico si estás tomando medicamentos que comprometan tu estado de alerta (por ejemplo: antihistamínicos).

Precauciones al aire libre

• En camping y paseos, elije lugares limpios, libres de matorrales y pastizales, con autorización sanitaria. Usa carpa con piso, cierre y sin agujeros.

• En el campo, ventila por 30 minutos antes de entrar a cabañas o lugares cerrados. Luego rocía el suelo y superficies con agua y cloro. Limpia y barre.

• Guarda alimentos en envases resistentes y cerrados. No deje ollas y utensilios al alcance de animales e insectos.

• Mantén la basura en recipientes cerrados, si es necesario entiérrala.

• Cuídate de las picaduras de insectos, sobre todo de arañas. Si sospechas una mordedura de arácnido, acude inmediatamente al servicio de urgencia.

Protección del calor y el sol

• No te expongas innecesariamente al sol entre las 10:00 y las 17:00 hrs.

• Cuídate de los rayos ultravioleta, incluso en días nublados. Viste ropa ligera y de colores claros. Usa sombreros y lentes de sol con filtro UV.

• Usa bloqueador con una protección adecuada sobre factor 30, repite su aplicación cada 3 horas.

• Los niños menores de dos años no pueden exponerse al sol. A partir de los seis meses de vida, se debe aplicar filtro solar sin perfume.

• Toma mucho líquido durante los días más calurosos.

Seguridad en el agua

• Báñate sólo en lugares habilitados y/o autorizados.

• Vigila en todo momento a los niños y no permitas que estén solos en el agua. Un niño puede ahogarse en profundidades de menos de cinco centímetros. El uso de flotadores no evita estos accidentes.

• Si no sabes nadar, no dejes que la altura del agua sobrepase tu cintura.

• Pon atención a las indicaciones de los socorristas y los avisos de peligro.

• No tengas conductas temerarias en el agua (piruetas, tirarse de cabeza en lugares de fondo desconocido).

• No ingreses al agua bajo la influencia del alcohol o si comiste recién.

No cruces un río caminando si el agua te llega más arriba de la rodilla.

Alimentación saludable

• Consume alimentos sólo en locales autorizados y que tengan las condiciones de higiene y salubridad necesarias para evitar intoxicaciones.

• No comas mariscos o pescados crudos ni mayonesa casera.

• Lávate siempre las manos después de ir al baño, al manipular alimentos y antes de comer.

• En paseos y campings siempre limpia los mesones donde prepararás los alimentos con agua y cloro. Además, lava adecuadamente platos y utensilios. No mezcles alimentos limpios con otros sin lavar y una vez que descongeles un alimento no lo vuelvas a congelar.

• Bebe sólo agua potable o si no dispones de ella, hiérvela durante 1 a 2 minutos.

• Consume los alimentos de manera fraccionada para evitar ahogos.

• En el caso de presentar síntomas persistentes tales como fiebre, cólicos, vómitos, diarrea o dolor de cabeza, acude inmediatamente al Servicio de Urgencia.

Peligros en casa

Es común que durante el verano también se pase más tiempo en casa. Por eso, es importante tomar ciertas medidas para evitar accidentes que puedan ocurrir en este espacio:

• Si tienes piscina, vigila a tus niños cuando jueguen cerca de ella o cuando se estén bañando. Es indispensable que esté rodeada con una reja.

• Bañeras, inodoros, lavadoras y hasta los baldes con agua también son un peligro para los más pequeños. Nunca los dejes solos o bajo el cuidado de otro niño si hay elementos como estos.

• Para prevenir quemaduras, no dejes ollas calientes y calentadores de agua desatendidas en la cocina. Mantén fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños. Ten especial cuidado con las instalaciones eléctricas.

• Reduce las probabilidades de intoxicaciones en casa manteniendo los artículos de limpieza y otros químicos bajo llave. Evita transferir estos productos a otros envases que para los niños puedan ser atractivo o ser confundidos con bebidas.

Botiquín básico

Si vas a viajar, no olvides llevar un botiquín básico, el que debe contener como mínimo: solución desinfectante, vendas, gasas y algodón; tela y parches adhesivos, jabón neutro, compresa frío/calor, crema antiinflamatoria, gel desinfectante, guantes desechables, termómetro, tijeras, analgésico (niño y adulto), antiácidos, antigripales, un manual básico de primeros auxilios y teléfonos de emergencia.

Números de emergencia

131 SAMU

132 Bomberos

133 Carabineros

137 Emergencias Marítimas