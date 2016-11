Diabetes: un enemigo silencioso

Por Bárbara Barrera, Nutricionista Red de Salud La Araucana

Existen dos agrupaciones de factores que nos hacen propensos a desarrollar diabetes en la adultez. Algunos de ellos modificables y otros, lamentablemente no. Entre esos están la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, tener triglicéridos elevados o haber tenido diabetes gestacional durante el embarazo.

De igual forma el sedentarismo ayuda bastante a desarrollar diabetes. Es importante considerar que la aparición de un solo factor de riesgo no implica necesariamente el desarrollo de la enfermedad, sin embargo el exceso de peso, ayuda mucho a que suceda.

Tenemos que entender que la diabetes del adulto y la infantil son dos enfermedades con un origen distinto. Mientras en el adulto esta se produce progresivamente a través de los años y se relaciona con una base de insulinorresistencia, en los niños la causa suele ser autoinmune, es decir, el cuerpo agrede al páncreas, dañándolo y volviéndolo incapaz de generar insulina. Es así como la diabetes en niños no suele estar relacionada con los mismos factores de riesgo que en adultos.

Finalmente, realizar actividad física, una alimentación rica en alimentos naturales y fibra y la mantención de un peso normal son los factores fundamentales para la prevención tanto de la diabetes como de otras enfermedades crónicas en adultos. Mientras en niños, si bien no hay mucho que prevenir, se ha visto que la lactancia materna es protectora. Es decir, cuando hay lactancia materna es menos probable desarrollar diabetes infantil.

¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? ¿Se puede dejar de padecerla alimentándose bien?

Si miramos en nuestro pasado, la resistencia a la insulina prácticamente no existía. Es una condición de la edad moderna. La alimentación juega un papel muy importante, pero lamentablemente no es el único factor. No existe una receta mágica y las indicaciones se basarán en la modificación de los hábitos de la persona, para obtener una alimentación tendiente a disminuir las alzas de insulina. Esto se logra reduciendo los carbohidratos de fácil absorción y aumentando la fibra y los alimentos que liberan energía lentamente, entre otros factores. Si sumamos alimentación más actividad física, en muchos casos podemos dejar de ser insulinorresistentes.

Alimentos prohibidos

Gaseosas azucaradas

Jugos azucarados

Galletas

Masas dulces

Frituras

Alimentos recomendados

Vegetales de todo tipo, idealmente crudos

Frutas enteras

Pescados

Frutos secos

Es importante considerar que la diabetes no es una enfermedad que se cura, pero sí se puede controlar. Cuando alguien es diagnosticado como diabético ya ha perdido más del 90% de la funcionalidad de su páncreas. Esto es un hecho y no tenemos como regenerarlo.