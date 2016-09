SENADOR CARLOS BIANCHI INGRESÓ LAS INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE SERVICIOS DE GAS

El Senador Carlos Bianchi ingresó una veintena de indicaciones para que se realicen las modificaciones a la nueva ley que regulará la tarificación de servicio de gas.

En la misma línea que aprobó en su oportunidad la idea de legislar el parlamentario dijo que las indicaciones son necesarias para tener un texto final que resguarde los intereses y los derechos históricos que en esta materia ha conquistado la región de Magallanes.

Bianchi reiteró que esta nueva ley en su discusión en particular debe perfeccionarse “en primer lugar poner fin a que las empresas cobren en las cuentas por denominado arrendamiento de medidor, así como también por el mantenimiento y reparación de los mismos, estableciendo que nunca puede existir un cobro por parte de la empresa por concepto de medidores, bajo ninguna razón.”

Agregó que “existen ciertos servicios afines que tampoco debieran ser cobrados, en especial la construcción y mantención de los empalmes, así como el cobro por corte y reposición del servicio. Aquí hay un tema claro, todo lo que dice relación con la red de distribución de gas y las instalaciones de gas, son de interés de la empresa distribuidora la que requiere de esas instalaciones para poder llegar con su servicio, por lo que debe ser dicha empresa la que cargue con los costos de dichas instalaciones y nunca estos ser traspasado al usuarios.”

El parlamentario añadió que “en Magallanes el gas es de primera necesidad, es un derecho humano, sin el cual no se puede vivir, por lo anterior debe buscarse una formula que asegure aunque sea un suministro mínimo en caso de no pago de las cuentas o un atraso en las mismas, pero dicha situación en la región no puede significar una suspensión total del suministro.”

El senador Bianchi afirmó finalmente que “esta nueva ley sin duda concreta un anhelo largamente esperado en la Región.” A lo que se debe sumar que los estudios recientemente efectuados en la Región de Magallanes indican de que existen reservas de gas en gran cantidad para abastecer a la región por largos años.