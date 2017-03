El Gran Mago de la Democracia Chilena

Por Mauricio Vergara

Matemático y Columnista Matemático y Columnista La democracia chilena ha sido solo un gran mago que sistemáticamente nos ha ocultado los verdaderos propósitos de la llegada de la alegría a Chile, con arcoiris y todo. Mientras las pantallas de televisión, diarios y revistas alienan a la población con sus constantes temas de interés, desde los últimos amoríos de modelos y futbolistas hasta los constantes noticias sobre corrupción de los honorables, de intachable conducta previa. Los Chilenos cada vez son sometidos a constantes humillaciones por una larga lista: Carteles de Emprendedores del Confort, Pollos, Farmacias y un cuanto hay. Pese a que es claro que los chilenos están sometidos a la oligarquía de la democracia representativa, existe la percepción de que no hay escape. Y cada nueva alternativa solo tiende a ser un nuevo fracaso, cayendo presa en las garras de la corrupción.

Sin ir mas en retórica, solo expondré mi teoría: La llegada de la democracia planificada a Chile , sólo obedeció a la necesidad de los poderes fácticos de poder seguir esquilmando al pueblo chileno de sus riquezas. La corrupción institucionalizada sólo ha favorecido esta constante expropiación. Hace poco mas de un mes, dos profesores de Economía con grados de Phd y dos alumnos de Phd han publicado una investigación que demuestra mas allá de toda duda, cómo en Chile han sido entregados a las transnacionales mineras el total de 120 mil millones de dólares, desde el 2005 al 2014.

Para poner esto en perspectiva, y haciendo cálculos en términos de volúmenes, esto equivale a la construcción de aproximadamente 21 torres Entel sólo con fardos de billetes de 10 mil pesos chilenos. En la semana siguiente a la publicación de este estudio, los titulares del mercurio en primera plana eran: México Extradita al Chapo Guzman, Banco Central baja la tasa en 0.25%, Masivo funeral en víctimas de incendio en Cañete, y en realidad no vale la pena seguir analizando los titulares de las semanas siguientes a este estudio, pues en general este estudio no fue mencionado en ningún medio de comunicación.

El mejor robo es aquel que no es descubierto, y que continua en forma impune ante las caras de los chilenos. Conforme a estudios previos realizados por la comisión Chilena por la defensa del cobre, las estimaciones en perdidas para el estado chileno alcanzaban 17 mil millones de dólares anuales.

Las cifras son tan cuantiosas que escapan a la imaginación de cualquiera, pero están ahí avaladas por cuatro de los mejores cerebros financieros de Chile. Las perdidas de Juan Pablo Davila sólo alcanzaron a algo mas de 200 millones de dólares. Sin embargo estas perdidas equivalentes a sobre 500 veces lo perdido por Davila y no merecen los titulares de ningún periódico o matinal Chileno. He aquí la magia de la televisión, pues la masa alienada está mas preocupada del piscinazo de la última reina del festival, de las fotos sin censura de las mismas de siempre o de los goles de la semana. La combinación ganadora de la TV chilena; Tetas, culos y goles.

Enfrentado el poder legislativo ante situaciones similares, sólo existe apatía. Como la demanda de la Comisión Chilena por la Defensa del cobre ante la cámara de diputados, durante el 2014, y que entre otros era conformada por Paulina Nunez (RN), Luis Lemus (PS) por perdidas en mercados a futuros de cobre por sobre 17 mil millones de dólares . Esta demanda provocó cierta cobertura mediática y el desfile de un sin número de miembros de Codelco y ministros, los que se deshicieron en explicaciones técnicas. Sin embargo la parte acusadora, la misma Comisión Chilena por la Defensa del Cobre no le fue permitido hacer una presentación de los antecedentes que sustentaban tales acusaciones. De tal forma que esta comisión investigadora no llegó a nada. Como de costumbre y como siempre!.

Los mismos antecedentes han sido puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado, donde ahora acumulan polvo sin mayor horizonte.

Es evidente que 120 mil millones de dólares no son sólo una gran cantidad para un pequeño país como Chile, sino que también han significado el regalar nuestro futuro a empresas transnacionales. La condena de regiones completas a obtener sólo los gigantes relaves tóxicos que decoran nuestra cordillera y a la precariedad del agua.

Las constantes maniobras de vender a la ciudadanía la necesidad de inversión en vastos proyectos hidroeléctricos, no son solo otro engaño al pueblo chileno, y que esconden el abaratamiento y entrega de subsidios cruzados a la gran minería del cobre, la que requiere para sus procesos productivos grandes cantidades de dicha energía, y por sobre todo a bajo costo.

La constante alineación, se constituye en las ramas que no dejan ver el bosque. La privatización del agua, el aumento de la producción eléctrica, y la impunidad por inacción del poder legislativo nos llevan a pensar en algo realmente profundo, planificado y de gran envergadura.

Los derechos de los ancianos a una mejor salud y servicios de calidad, el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y gratuita y tantos otras cosas que nosotros los chilenos ni siquiera imaginamos parecen no estar en la agenda de nuestro poder legislativo.

Ha estado siempre en manos del poder legislativo chileno el crear las herramientas legales para incrementar los caudales fiscales. Pensemos en cuantos super tankers , camiones aljibes y moderna implementación se podría construir “Made in Chile” si solo el uno por ciento de los recursos regalados a las transnacionales fuese utilizado para ello. Cuanto veces podríamos haber reconstruido tantas ciudades chilenas destruidas por las inclemencias de la naturaleza?? Pero no, nuestro gobierno y poderes legislativos y judicial se encuentran con un extraño letargo tratándose de reaccionar a este robo en despoblado a Chile.

No obstante el agobio al cual es sometido el pueblo, solo encuentra un escape en las continuas protestas y marchas que alcanzan ciertos niveles de difusión de su problemática, pero ellos no pasan de ser solo una mera válvula de escape , que mantiene la presión de esta gran olla llamada “Chile bajo control”. Por lo demás los mismos poderes, actúan pro activamente, reinventándose y creando nuevos eslogan e idearios, los que nunca atacan la raíz del problema, que es la usurpación de nuestras riquezas.

La espontanea valoración y agenda de promoción de las minorías sexuales, no es algo que viene de hace poco, sino que viene en un plan generado desde la salida del dictador, se recuerdan el arcoiris? Poniendo nuevamente sobre el tapete temas , que si bien son importantes, no debieran ser la agenda de gobiernos que supuestamente deben proteger los derechos no solo de las minorías, sino también de la gran mayores católica y cristiana de chilenos que deben vivir el día a día con mínimos recursos asistenciales, de vejez y de retiro. Olvidaba el mencionar como las poblaciones chilenas son víctimas de los carteles de Pasta Base (no relacionados con los del Confort , o si?) y donde nuestro poder legislativo y judicial sólo plantea mayores penas y mayor contingente policial. Que tal si usáramos otro uno por ciento de lo regalado a las transnacionales en prevención, en dar oportunidades a la juventud, capacitar, formar el Sylicon Valley del futuro en La Legua o el Castillo. Entregar a nuestros niños una real educación y no sólo adoctrinamiento para ser un peón más en la cadena productiva de materias primas. Entregar herramientas para construir los nuevos computadores del futuro o nuevas tecnologías con real valor agregado. Que generen trabajo, emprendimiento y nos lleve al desarrollo.

Al parecer la agenda de Bachelet , no contempla que los viejos tengan buena salud, o que los chicos tengan buena educación y que estos servicios sean gratuitos. Pues su enfoque está en las minorías. Esto es lo que se demuestra conforme a la solicitud de información por ley de transparencia AGO01T- 000123 de Enero 5 del 2015, que muestra como la secretaria de gobierno bajo el gobierno de Michelle ha entregado varias decenas de millones de pesos para sus continuas campanas de protección a las minorías sexuales.

Ciertamente dicho interés demostrado por Michelle de financiar al Móvilh no es el mismo que tiene cuando se trata de la Comisión Chilena Por la Defensa del Cobre.

Es así que en el Chile Católico Cristiano, es importante para Michele el promover el arcoiris y las causas de minorías pero en ningún caso representa un tema de preocupación para ellos ni el poder legislativo la perdida por ventas a futuro de cobre de 17 mil millones por parte de Codelco , ni las perdidas demostradas de 120 mil millones de dólares en un lapso de tan solo 9 anos.

¿Qué hay detrás de tanta generosidad de nuestro gobierno con el amigo cuando es forastero?

Ciertamente los casos de financiamiento irregular han probado no solo ser suculentos , sino transversales. No obstante no se ha logrado dilucidar cual serian las ventajas económicas para una empresa como SOQUIMICH, el financiar irregularmente , con raspados de olla en algunos casos politicos de izquierda o derecha. Que podría ganar una empresa minera de minerales no metálicos con gastar en campanas políticas de ambos bandos? , no sé, pues esto parece ser una caja de pandora, habría que preguntarle a Bravo, pues el talves nos podría dar algunos indicios de hacia donde va la cosa.. Ohhh, olvidaba que se acaba de morir.

Mi impresión, y no antepondré el típico “mi modesta”, pues mi opinión no le es, y está avalada por dos títulos en las dos mas prestigiosas universidades de Chile (Matemáticas PUC, Finanzas UChile) y un IQ que me pone en el 3% mas inteligente de los Chilenos, que ama su país y pretende que sus riquezas se queden en Chile para goce de sus habitantes. Mi idea es que Chile esta siendo preparado no solo para terminar el proceso de extracción (robo) de todo el potencial cuprífero de nuestras tierras al mínimo costo (mas hidroeléctricas por favor), y dejar los hermosos relaves mineros con plomo , sulfuro y ácidos varios. Sino que se nos prepara para la enajenación del Litio y del agua.

No le parece extraño a uds. que Chile sea probablemente el único país del mundo con guardabosques israelíes, y que no solo un israelí comenzó un fuego en el sur, sino que una organización israelí también nos ayuda a restaurarlo. Hasta donde se yo, no existe contingente chileno en Jerusalem, custodiando la cuna de nuestra cristiandad. Baste preguntar a Conaf, cuantos guardabosques extranjeros ha tenido desde el 2005 y de que nacionalidad.

El agua es el gran recurso que nosotros los chilenos damos por sentado. La tenemos en grandes cantidades, pero es ocurre solo en Chile, en el sur de nuestros país hay grandes reservas, en una área casi virgen y que es necesario retener a toda costa.

Ahora , con la llegada de año electoral, nuevas versiones mejoradas del arcoiris, están llegando, en su momento fue la concertación, luego la nueva mayoría y ahora por fin algo nuevo, al menos de nombre, la izquierda amplia. Me llamo mucho la atención como en el festival de viña un humorista, hizo campana proselitista del frente amplio, y en esta ocasión no se corto la transmisión como solía suceder antes en situaciones similares. Al parecer los medios ven con buenos ojos la creación de esta nueva fuerza política.

Decía Einstein, que hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es una muestra de insanidad. Y me parece que el pueblo Chileno ya esta insano mentalmente. Como es posible pensar que cualquier movimiento político podría subsanar cualquier problema, cuando este involucra la eliminación de los beneficios regalados en cuantiosas cantidades a transnacionales mineras?

La solución a la problemática chilena consiste en la eliminación total de los partidos políticos, podrá parecer imposible, pero no solo lo es, sino ya se hizo antes, el pensador francés Etienne Chouard. . Explica una interesante teoría de como los griegos se libraron de estas castas políticas aristocráticas que hicieron lo mismo que las actuales. La elecciones no por votación sino por lotería, al igual como todavía se hace en USA en la elección de jurados, sería el real mecanismo democrático , que minimiza la corrupción a la vez que aumenta la participación ciudadana.

Los partidos políticos se esforzarán en mantener este scam que expropia a los chilenos de sus riquezas, que los mantiene sumidos en lo mínimo, alienados con un sistema solo orientado a la individualidad, bajo el lema dividir para conquistar, enfocados en temas que no debieran ser prioritarios y rotar los mismos de siempre, que hacen leyes a su medida, para continuar esta presentación del gran mago, ” Ahora lo vez, ahora no lo vez ” y así no sólo 120 mil millones de dólares desaparecen sino todo lo que puede tener valor para las transnacionales.