El rol de los arquitectos en Valparaíso

Por Uwe Rohwedder G.

Director Escuela de Arquitectura

Universidad Central de Chile

La columna de Roberto Ampuero, ¿Más felices en 2017?, sin duda nos hace reflexionar, pues aprender a ser feliz parece difícil en el contexto de los acontecimientos que nos impactan.

Ese contraste se dio el 2 de enero. Mientras aún no terminaban los festejos de año nuevo, en la televisión se mostraban las primeras imágenes del incendio en Valparaíso. A pesar del tiempo, este hecho es como una película que se repite, sólo que no es ficción, es de verdad y los personajes no son dobles, son habitantes de un lugar que alguna vez se llamó “el valle del paraíso “.

Esta ciudad única, la del puerto principal, en gran parte fue construida sin normas urbanas claras, sobre todo en sus cerros y quebradas. Esa improvisación es la que nos ha dejado indefensos ante los desastres.

En este sentido, es importante el rol de los arquitectos que proyectan aquello que se construye y luego se habita, idealmente con la convicción que es para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, ello no ocurre siempre, por lo que es necesario que escuelas y profesionales reflexionen y equilibren en sus proyectos lo estético, lo ético y superen los egos propios del diseño, alineándose con las necesidades de los usuarios. Importante es enseñar e instalar una conciencia basada en realidades sociales y contextuales, que incorpore el cuidado por el medio ambiente.

Por último, hay que promover la conciencia participativa y colectiva, que sea capaz de modificar conductas que prevengan estas urgencias, que se repiten cada año.